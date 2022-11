Hund in NRW: Tierheim schildert tragisches Schicksal – „Unser größter Notfall“

Traurige Schicksale kennen Tierheime zu genüge – das von Hund Harry aus NRW geht aber besonders ans Herz. Der Vierbeiner ist auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Zuhause.

Dass Tiere einfach abgegeben werden, weil keine Zeit, kein Geld oder keine Lust mehr da ist, ist leider keine Seltenheit. Das weiß auch das Tierheim Düsseldorf (NRW). Doch manchmal steckt ein anderer, trauriger Grund dahinter. Hund Harry landete im Tierheim, weil sein Besitzer verstarb.

Hund in NRW: Tierheim auf der Suche nach einem neuen Besitzer

Via Facebook sucht das Tierheim Düsseldorf jetzt nach einem neuen Zuhause für den süßen Hunde-Opa. „Boxer Senior Harry (geboren im Ma 2012) ist aktuell unser größter Notfall. Sein Herrchen ist verstorben und da sich niemand von den Angehörigen um ihn kümmern konnte, ist Harry nun seit Mitte Oktober bei uns im Tierheim. Er hat mehrere gesundheitliche ‚Baustellen‘ aber die schränken ihn in seiner Lebensfreude kaum ein“, heißt es in dem geteilten Beitrag des Tierheims.

Harry gehe trotz seines Alters immer noch sehr gerne spazieren und flippe vor Freude förmlich aus, wenn man ihn dazu aus dem Zwinger hole. In der großen Hundegruppe zeige er sich seinen Artgenossen gegenüber sehr unauffällig, laufe recht gut an der Leine und reagiere nicht auf Jogger, Fahrradfahrer oder andere Bewegungsreize.

Hund in NRW: Tierarztkosten werden von Tierheim übernommen

„Da er auch zukünftig von unseren Tierärztinnen medizinisch betreut werden muss, haben wir ihn in unser ‚Nori-Projekt‘ aufgenommen, das heißt wir übernehmen die Behandlungen in unserer Praxis, stellen Medikamente und Spezialfutter etc., sodass der zukünftigen Pflegestelle hier keine Kosten entstehen. Für den liebenswerten Senior suchen wir also ganz dringend eine solche Pflegestelle in einem ebenerdigen Zuhause – idealerweise im Raum Düsseldorf – ohne andere Tiere, wo er noch eine glückliche Zeit mit ganz viel Liebe und Zuwendung erleben darf.“

Bleibt nur zu hoffen, dass Harry seinen Lebensabend bei einem liebevollen Menschen verbringen darf und schon bald ein neues Zuhause findet.