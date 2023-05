Hund in NRW erlebt Schreckliches – wie er gehalten wurde, macht sprachlos

Was dieser Hund in NRW erlebte, lässt niemanden kalt. Jetzt ist Vierbeiner Paula auf der Suche nach einem neuen liebevollen Zuhause.

Die Mitarbeiter des Tierheims Dornbusch (NRW) dürften schon so einige traurige Tierschicksale erlebt haben. Doch der Fall von Hund Paula ist besonders tragisch. Die Fellnase war in Rumänien eine Kettenhündin – und total abgemagert! Auf der Facebookseite der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wird jetzt nach einem neuen Herrchen oder Frauchen für die Fellnase Ausschau gehalten.

Hund in NRW: Paula ist zwei Jahre alt

„Bei Paula stimmt alles: ihr Charakter und ihre Frisur! So schöne abstehende Strähnen – da würden selbst Popstars aus den Achtzigern neidisch werden! Die junge Hündin ist lieb, unkompliziert und trotz ihrer Vergangenheit als Kettenhund eine absolute Menschenfreundin. Jetzt sucht sie noch ein Zuhause!“, heißt es in dem Social-Media Beitrag.

Paula ist zwei Jahre alt und kommt aus dem Auslandstierschutz. Die Hündin ist laut des Tierheims eine „unkomplizierte Mischung“, liebt schnelles Autofahren und geht schon an der Leine. Wunsch-Zuhause? Mit einem Artgenossen – am liebsten in ländlicher Wohnlage!

Hunde-Schicksal bewegt die Facebook-Community

Und vielen Tierfreunden geht das traurige Schicksal von Paula sehr nah. „Alles Glück für die süße Paula, dass sie bald ihre Menschen für sich gewinnen kann“, „Sooo eine süße Maus, viel, viel Glück für ein schönes Zuhause“ und „Eine sehr schöne Hündin. Wünsche dir, dass du schnell ein tolles Für-Immer-Zuhause bekommst. Viel Glück, liebe Maus“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Bleibt nur zu hoffen, dass Paula tatsächlich schon bald ein neues Leben mit liebevollen Menschen an ihrer Seite genießen kann.