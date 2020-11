Hund in NRW: Teenager kauft Online Vierbeiner – was dann passiert, sorgt für Kopfschütteln

Dieser Hund aus NRW hat wirklich ein trauriges Schicksal.

Eine 16-Jährige aus NRW hat sich über das Internet einen Hund gekauft. Was sie einige Wochen später tut, ist unglaublich.

Hund in NRW: „Eine Geschichte zum Kopfschütteln.“

Die Geschichte des kleinen Vierbeiners „Mo“ ist erschreckend und trotzdem leider kein Einzelfall. Der Rüde wurde von seiner 16-jährigen Besitzerin einfach ausgesetzt.

--------------------------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

--------------------------------------------

Die Teenagerin kaufte „Mo“ über das Online-Portal „Quoka“. Doch schon nach wenigen Wochen war sie überfordert mit dem Vierbeiner und setzte ihn aus.

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Glücklicherweise fand ihn eine Frau, wie er mit Maulkorb an einem Baum angeleint war. In der Nähe der Fundstelle sah die aufmerksame Finderin ein Auto wegfahren und notierte das Kennzeichen, welches sie später an die Polizei weitergab.

Tatsächlich hielt sich die 16-Jährige bei dem Halter des Fahrzeugs auf und konnte somit schnell ermittelt werden. Es dauerte nicht lange, bis sie zugab, den Vierbeiner ausgesetzt zu haben.

Bald sucht „Mo“ nach einem neuen zu Hause. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Das Tierheim Köln-Dellbrück, wo sich „Mo“ jetzt aufhält, hat die traurige Geschichte auf seinem Facebook-Account geteilt. Noch ist „Mo“ nicht zur Vermittlung bereit, doch schon bald soll der Vierbeiner ein neues zu Hause finden. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren willst und ein Bild von Mo sehen willst, findest du das hier auf Facebook. (cm)