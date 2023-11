Hund in NRW: Vierbeiner soll lebendig begraben werden – dann nimmt das Schicksal seinen Lauf

Die Geschichte klingt zunächst unvorstellbar und grausam. Doch zum Glück nahm sie eine Wendung, die selbst das härteste Herz erwärmt. Cookie, ein zierlicher Shih-Tzu, sollte das traurige Schicksal erleiden, lebendig begraben zu werden. Doch dieser Hund in NRW überwand die Dunkelheit und fand schließlich sein ersehntes Happy End.

Die Geschichte beginnt mit dem Aufruf von Sarah Bredemeyer, einer wahren Tierschutzheldin. Sie kämpfte unermüdlich dafür, das Leben von Cookie zu retten. Die Tierfreunde Lüdinghausen halfen, Cookies tragische Geschichte ans Licht zu bringen und öffentlich zu machen. Dieser hilflose Hund in NRW war zuvor Opfer schrecklicher Vernachlässigung und Grausamkeit geworden. Und die Taten seiner Vorbesitzer lassen sprachlos zurück.

Hund in NRW: Vierbeiner soll lebendig begraben werden

Cookies Schicksal war düster. Die Vorbesitzer hatten vor, ihn lebendig zu begraben oder einfach auszusetzen, bis seine Lebensfreude erlosch. Doch dann geschah das Wunder. Sarah Bredemeyer intervenierte rechtzeitig, um das Unfassbare zu verhindern und den kleinen Vierbeiner zu retten. Ab dem 26. Oktober durfte Cookie vorübergehend bei ihr Zuflucht finden und wurde von ihren eigenen Hunden liebevoll aufgenommen.

„Was genau mit Cookie passiert ist, wissen wir nicht“, erzählt Bredemeyer gegenüber der „WA“. Die Odyssee des kleinen Shih-Tzus begann, als ihre Schwester von Freunden erfuhr, dass dieser winzige Hund in Not war. Ihre Freunde hatten ihn aus einer verzweifelten Lage gerettet. Die Vorbesitzer, bei denen die Rettungsaktion begann, hatten nichts Gutes im Sinn – sie planten, den tapferen Cookie lebendig zu begraben. Doch glücklicherweise kam der Hund in NRW nicht nur lebend heraus, sondern auch mit seinen Papieren aus Polen. Und das Leben des kleinen Hundes nahm eine neue Wendung.

Schicksal meint es nochmal gut mit Cookie

Über Cookies Vorleben und seine Reise nach Deutschland ist nicht viel bekannt. „Das können wir alles nicht zu 100 Prozent sagen“, gibt Bredemeyer zu. Aber eines ist gewiss: Jetzt, da Cookie ein liebevolles Zuhause in NRW gefunden hat, kann er seine tragische Vergangenheit hinter sich lassen und neu beginnen. Es ist Geschichten wie diesen zu verdanken, dass wir an das Gute im Menschen und an die Kraft der Liebe und des Mitgefühls für unsere vierbeinigen Freunde glauben können.