Hund in NRW: Bereits beim ersten Besuch waren die Retter von „Arche 90“ geschockt vom Zuhause der drei Ridgebacks.

Hund in NRW: Halter kriegt Vierbeiner nach dramatischer Rettung zurück – was er dann macht, ist unfassbar

Schwerte. Es war ein besonders unschöner Einsatz für die Retter der Tierschutzorganisation „Arche 90“, als sie vor rund zwei Wochen einen Hund und zwei Welpen in Schwerte (NRW) aus einer verwahrlosten Gartenhütte retteten.

In der nasskalten und verwitterten Hütte in Schwerte (NRW) herrschten schreckliche Bedingungen vor, die Tiere schliefen teils in ihren eigenen Ausscheidungen. DER WESTEN berichtete <<<. Einen Hund bekam der verantwortliche Halter nun wieder zurück. „Leider währte die Freude nur kurz“, schreibt das „Arche 90“-Team auf Facebook.

Hund in NRW: Halter bekommt Vierbeiner zurück – und macht ausgerechnet DAS

Bei den drei geretteten Hunden handelte es sich um einen weiblichen Rhodesian Ridgeback und ihre zwei Welpen (sechs Monate). Dass die Tiere aus diesem gesundheitsgefährdenden Umfeld verschwinden mussten, war klar. Doch bereits nach wenigen Tagen ordnete das Veterinäramt an, dass der Besitzer, der die Vierbeiner in der Gartenhütte untergebracht hatte, das Muttertier wieder zurückbekommen sollte.

Der Halter, ein junger Mann, hatte laut „Arche 90“ beim ersten Einsatz der Tierschützer eingesehen, dass die Gartenhütte kein annehmbares Zuhause für die Vierbeiner sei und dass man sie in ein Tierheim bringen müsse.

Doch offenbar war der Erkenntnisgewinn des Mannes nicht allzu groß – denn als er das Ridgeback-Weibchen zurückbekam, brachte er es direkt wieder in der Gartenhütte unter!

Tierschützer müssen Halter erneut überzeugen

Dort musste die Hündin „ungeschützt gegen die Januar-Kälte inmitten von Müll und Gerümpel ausharren“, berichtet „Arche 90“. Daher statteten die Retter dem Halter gemeinsam „mit Mitgliedern einer privaten Ridgeback-Gruppe“ einen Beusch ab – mit Erfolg.

Der Hundebesitzer konnte überzeugt werden, den Vierbeiner abuzgeben. Die Gruppenmitglieder versorgen das Tier nun. Auch die beiden Welpen hat der Halter endgültig an das Tierheim abgetreten. (at)