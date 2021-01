Schock-Szene in Sankt Augustin (NRW)! Ein Hund ist von einer S-Bahn erfasst worden. (Symbolbild)

Hund in NRW: Schreckliche Szenen! Vierbeiner von S-Bahn erfasst

Sankt Augustin. Schock-Szene in Sankt Augustin (NRW)! Ein Hund ist von einer S-Bahn erfasst worden.

Feuerwehrkräfte aus mehreren Stadtteilen von Sankt Augustin (NRW) wurden am Mittwochabend gegen 22.29 Uhr zu dem Bahnübergang in Hangelar gerufen, an dem der Hund verunglückt war. Doch bei dem Eintreffen wussten die Retter noch gar nicht, dass sie einem Vierbeiner helfen mussten.

Hund in NRW: Vierbeiner wird von Stadtbahn erfasst

Denn die ursprüngliche Meldung besagte, dass eine oder mehrere Personen unter der S-Bahn eingeklemmt sein sollten. Doch als die Feuerwehr am Bahnübergang der S-Bahn-Linie 66 an der Bruno-Werntgen-Straße ankam, wurde schnell klar, dass in Wahrheit ein junger Hund von der Bahn erfasst worden war.

An diesem Bahnübergang in Sankt Augustin ereignete sich der Unfall mit dem Vierbeiner. Foto: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Obwohl die Bahnfahrerin sofort eine Notfallbremsung einleitete, als sie den Hund erblickte, konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund erlitt dabei schwere Verletzungen

Tochter von Hundehalterin kollabiert vor Schock

Die Tochter (15) der Hundehalterin erlitt einen Schock und kollabierte. Sie konnte vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der verletzte Vierbeiner wurde von seinen Besitzern anschließend zu einer Kölner Tierklinik gefahren.

Die wenigen Fahrgäste in der Bahn wurden bei der Notfallbremsung nicht verletzt. Die Strecke musste jedoch wegen der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden. Insgesamt 78 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. (at)