Hund in NRW: Polizistin findet Vierbeiner in Zug – jetzt gibt es Neuigkeiten!

Aachen. Eine herzzerreißende Entdeckung machte eine Bundespolizistin auf der Zugfahrt zu ihrer Dienststelle in Aachen (NRW).

Denn plötzlich stand im Zug nach Aachen (NRW) ein kleiner Hund (Shetland Sheepdog) vor ihr und blickte sie traurig an.

Jetzt hat die Polizei Neuigkeiten zu vermelden!

NRW: Bundespolizistin findet herrenlosen Hund

Die Beamtin, bei der es sich laut Polizeimitteilung um eine „Hundefreundin“ handelte, konnte den kleinen Vierbeiner nicht einfach ignorieren. Sie nahm sich seiner an und suchte gemeinsam mit ihm den Zug nach seinem Besitzer ab – jedoch erfolglos.

Hund in NRW: Vom Besitzer des kleinen Sheltie fehlt jede Spur. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Nach der Ankunft am Hauptbahnhof in Aachen entschloss sie sich schließlich, den Hund mit zur Dienststelle zu nehmen.

NRW: Hund wird ins Aachener Tierheim gebracht

Doch obwohl der Kleine sich dort ziemlich gelassen verhielt und sich offenbar schnell dort wohlfühlte, konnte er natürlich nicht einfach ohne weiteres auf dem Revier bleiben.

Die Bundespolizistin nahm den Vierbeiner mit zur Dienststelle in Aachen. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Nur kurze Zeit später musste sich die Bundespolizei von ihrem temporären Neuzugang wieder verabschieden. Die Feuerwehr brachte den Sheltie ins Aachener Tierheim. Dort soll möglichst schnell der Besitzer ermittelt oder ein neues Zuhause für den Hund gefunden werden. An seinem roten Halsband mit Leine war keine Hundemarke angebracht.

Gute Nachrichten aus Aachen

Wie die Polizei nun am Freitag mitteilte, konnten die Mitarbeiter des Aachener Tierheims den Besitzer des Hundes anhand des „Chips“ feststellen. Der stammt aus den Niederlanden und konnte seinen Hund nach dem Ausflug im Zug wieder in Empfang nehmen. (at)