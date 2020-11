Hund in NRW: Nachbar alarmiert deswegen die Behörden – erstaunliche Entdeckung

Eigentlich sollten Hunde und ihre Halter wohl möglichst beste Freunde sein.

In diesem Fall kann davon aber keine Rede sein. Ein Nachbar der Hunde-Halterin in NRW alarmierte sogar die Behörden. Diese wurden in der Wohnung auch fündig.

Hund in NRW: Nachbar ruft deswegen die Behörden an

Dass einige Hunde-Halter deutlich mehr als einen Hund haben, überrascht wohl niemanden. Doch das, was die Behörden in Krefeld (NRW) in einer Wohnung fanden, macht dann doch sprachlos.

Die ganze Sache war ins Rollen gekommen, da ein Nachbar einer Familie in Krefeld die Behörden alamierte. Er rief diese zur Hilfe, da die Hunde immer wieder gegen die Scheiben sprangen. Was das Veterinäramt in der Wohnung der Familie fand, ist unglaublich.

Hund in NRW: Behörden finden DAS in der Wohnung einer Familie

In der Etagenwohnung wurden insgesamt 19 Hunde von den Behörden gefunden. 17 davon waren Huskys. Die Wohnung an sich war verwahrlost. Die 17 Hunde wurden aus der Wohnung geholt.

---------------

„Das ist gar nicht so einfach gewesen für die Mitarbeiter der Tierrettung“, sagte ein Sprecher der Stadt über das Verhalten der Tiere. Der Halterin werden mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Landeshundegesetz vorgeworfen. Das örtliche Veterinäramt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hund in NRW: Warum hielt die Frau 17 Huskys?

Die 17 Hunde wurden nach ihrer Rettung in einem Tierheim untergebracht. „Die Tiere verbleiben bis auf weiteres im Tierheim“, erklärte die Stadt Krefeld.

Hund in NRW: In der Wohnung wurden insgesamt 18 Hunde gefunden. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Warum die Frau so viele Hunde in der Wohnung hielt, ist noch unklar. Es wird spekuliert, dass es sich um eine illegale Zucht gehandelt haben könnte. Neben den 17 Huskys befanden sich auch noch zwei Pinscher in der Wohnung. Diese wurden aber nicht in ein Tierheim gebracht, sondern durften bei der Familie bleiben. (gb)