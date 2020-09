Hund in NRW: Aggressiver Pitbull attackiert Fußgänger – die Reaktion des Herrchens schockiert

NRW. Erschreckender Vorfall in NRW!

Ein Mann ist am Mittwochabend nichts ahnend auf einem Gehweg in Hamm (NRW) spazieren gegangen, als plötzlich ein aggressiver Pitbull daher kam. Der 35-Jährige konnte sich nicht mehr retten.

Hund in NRW: Mann geht spazieren, dann kommt ein aggressiver Pitbull

Gegen 22 Uhr lief der Mann über die Viktoriastraße in Hamm (NRW), als er auf einen Unbekannten mit einem Hund traf. Der Unbekannte führte das Tier - vermutlich ein American Pitbull Terrier - an der Leine, doch das hielt den aggressiven Vierbeiner nicht von einem Angriff ab, wie die Polizei am Donnerstag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Der Hund biss dem 35-Jährigen wiederholt in die Wade, bevor er losließ. Daraufhin flüchtete das Herrchen mit seinem Tier in Richtung Augustastraße.

Fußgänger auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachteten den erschreckenden Vorfall, dennoch entkam der Mann. Der verletzte 35-Jährige wurde daraufhin von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.

Kennst du den Mann oder den Hund?

Nun sucht die Polizei den unbekannten Hundehalter und hat dazu eine Beschreibung des Mannes und des Tieres veröffentlicht. Er und sein Hund werden so beschrieben:

Etwa 1,75 Meter groß mit schmaler Statur

Dunkle Hautfarbe und ein afrikanisches Erscheinungsbild

Er trug eine rote Kappe und war dunkel gekleidet

Bei dem Hund soll es sich um einen Pitbull mit hellbrauner Fellfarbe und weißen Stellen und Punkten am Schwanz handeln

Hund in NRW: Die Polizei bittet mögliche Zeugen, um Hinweise. (Symbolbild) Foto: imago images / Olaf Döring

Hinweise zu dem Hundehalter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nk)