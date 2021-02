Hund in NRW: Jugendliche (17) rettet Schäferhund vor dem Kältetod

Hagen. Eine Jugendliche rettete einem Hund in NRW mit ihrer fürsorglichen Tat vermutlich das Leben.

Der Hund in NRW war von der 17-Jährigen ohne Besitzer an einer Parkbank gefunden worden. Ganz allein drohte das Tier zu erfrieren. Die Teenagerin handelte sofort.

Hund in NRW: An der Hohensyburg zurückgelassen

Die 17-Jährige hatte den Schäferhund am Waldrand an der Hohensyburg gegen 22.30 Uhr dreißig an einer Bank aufgefunden. Weil vom Besitzer jegliche Spur fehlte, entschied sie sich den Vorfall der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof zu melden.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Hund in NRW: Keine Marke am Hund

Da das Tier keine Marke trug konnten keine Informationen über den Besitzer ausfindig gemacht werden.

Ein Schäferhund in Lebensgefahr (Symbolbild). Foto: IMAGO / Westend61

Auch die Hagener Feuerwehr und das städtische Tierheim wurden informiert.

Schließlich konnte der Vierbeiner von Einsatzkräften einer Mitarbeiterin des städtischen Tierheims übergeben werden.

Hund in NRW: Jugendliche rettete Hund das Leben

Mit dieser Aktion hat die 17-Jährige dem Vierbeiner vermutlich das Leben gerettet. Bei den derzeitigen Temperaturen hätte die Nacht im Freien für das Tier tödlich enden können.

Nun hoffen das Tierheim und der Schäferhund darauf, dass sein Besitzer Kontakt aufnimmt und ihn wieder zu sich nach Hause holt. (ali)