In NRW lief ein Welpen-Verkauf nicht mit rechten Dingen ab. (Symbolfoto)

Hund in NRW: Kunden wollen Welpen kaufen – doch als ein Zeuge DAS beobachtet, schlägt er Alarm

Ein treues Haustier wie der Hund ist beliebt, besonders begehrt: süße Hundewelpen. In NRW wollte ein Anbieter genau diesen Wunsch zu seinem Vorteil nutzen – doch im letzten Moment griff ein Zeuge ein und verhinderte einen betrügerischen Hunde-Deal.

Hund in NRW: Welpenhandel auf Spielplatz

In Brühl (NRW) beobachtete ein Zeuge am Montagnachmittag einen Welpenhandel auf einem Spielplatz an der Straße „Neue Bohne“.

Drei Anbieter (15, 20 und 48 Jahre alt) aus Euskirchen hatten ihren Hund, eine weibliche französische Bulldogge, und zwei ihrer Welpen dabei. Sie trafen dort auf zwei 34-jährigen Interessenten aus Bedburg, die über eine Verkaufsplattform auf das Angebot aufmerksam geworden waren.

Sie hatten 1500 Euro in bar für einen der Bulldoggen-Welpen dabei.

Hund in NRW: Zeuge alarmiert die Polizei

Ein Zeuge beobachtete die Szene auf dem Spielplatz, informierte die Polizei.

Einer der zwei Hundewelpen, die auf dem Spielplatz verkauft werden sollten. Foto: Ordnungsamt Stadt Brühl

Die stellten bei einer Kontrolle vor Ort fest, dass der Impfausweis der Hunde-Mutter, die sich angeblich im Besitz der Euskircher befindet, höchstwahrscheinlich gefälscht ist. Außerdem trug die Hündin eine falsche Tasso-Registrierungsmarke.

Die französische Bulldogge gilt als Mutter der Welpen – ihr Impfpass und ihre Tasso-Registrierung waren gefälscht. Foto: Ordnungsamt Stadt Brühl

Zusätzlich verwickelten sich die Hunde-Anbieter in Widersprüche zur Herkunft der französischen Bulldoggen – und die 20-jährige Person gab sogar falsche Personalien über sich selbst an.

Für die Beamten ist der Fall damit relativ eindeutig, sie gehen von einem Diebstahl der angebotenen Hunde und Hehlerei aus. Gegen die drei Anbieter wurde eine Anzeige gestellt, die Interessenten aus Bedburg erhielten den Kaufbetrag für ihr vermeintlich neues Haustier zurück.

Die Herkunft der Hündin mit den zwei Welpen ist unklar. Sie wurden durch das Ordnungsamt Brühl (NRW) in Verwahrung genommen. (kv)