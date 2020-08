Ein Hund in NRW wurde bei der Hitze allein im Auto zurückgelassen. (Symbolbild)

Hund in NRW: Besitzer lassen Vierbeiner in überhitztem Auto zurück – um „nur kurz“ DAS zu tun

Dülmen. Die Hitze hat NRW fest im Griff! Das schöne Wetter mag uns Menschen viel Freude bereiten. Die Hitze kann aber auch zur Gefahr werden. Gerade für unsere Haustiere. Und leider scheint es noch immer Menschen zu geben, die ihren Hund im Auto lassen, während sie selbst mal „kurz“ weg sind oder einkaufen gehen.

Mit teils tödlichen Folgen: Hunde können qualvoll verenden. Schon bei Außentemperaturen um die 20 Grad kann das Innere eines Fahrzeugs bei Sonne bis über 50 Grad aufheizen.

Hund in NRW leidet in Hitze-Auto - Besitzer lassen ihn alleine

Jasmin Ziegler aus Dülmen (NRW) teilt auf Facebook ein erschreckendes Erlebnis, als sie bei Lidl einkaufen war. Zunächst bedankt sie sich ganz herzlich bei den Lidl-Mitarbeitern. Hintergrund ist ein Drama, das verheerende Auswirkungen hätte haben können. Sie erzählt: „Ich hatte gefragt, ob es möglich sei, eine Durchsage zu machen, da in einem Auto auf dem Parkplatz ein Jack Russell Terrier stark hechelnd und bellend bei geschlossenen Fenstern sitzt.“

Und weiter: „Da eine Durchsage technisch nicht möglich war, ist die Mitarbeiterin so lange laut rufend durch den Markt gegangen, bis sich die nicht sehr erfreuten Kunden dann auf den Weg nach draußen zum Auto gemacht haben. Danke für Ihren tollen Einsatz!“ Hunde haben nur wenige Schweißdrüsen, kühlen sich über das Hecheln ab. Das funktioniert aber nicht in einem heißen Wagen, die Körpertemperatur lässt sich dann mehr regulieren. Folge: Organschäden oder Herzstillstand.

Knallhart-Ansage an Hunde-Halter

Jasmin Ziegler richtet sich direkt an zwei Frauen, die mutmaßlichen Halter des armen Vierbeiners: „Und an die 'netten' zwei Damen mit dem silbernen Mazda, die ihren Hund bei dem Wetter bei geschlossenen Fenstern im Auto gelassen haben: Ich werde mich auch das nächste Mal nicht 'um meine Angelegenheiten' kümmern und 'weggehen, bevor sie sich vergessen'.

Es folgt ein hartes Urteil, dem man nichts mehr hinzufügen will: „Auch wenn ihr Auto unter dem Abdach geparkt war und sie ja auch 'nur fünf Minuten' im Markt waren (solange habe ich allein meinen Einkauf eingeräumt, also waren es wohl mehr als fünf Minuten), seien sie sich sicher, das nächste Mal rufe ich bei soviel Uneinsichtigkeit die Polizei dazu. Leute wie sie dürften keine Tiere halten!“

„Passt bei dem Wetter auf eure Tiere auf“

Doch auch an andere Zeugen, die trotz des sichtbar schlechten Zustands des Vierbeiners nicht reagiert haben, richtet sie scharfe Worte: „Ihr seid leider auch nicht besser!“ Ihr Appell: „Passt bei dem Wetter auf eure Tiere auf und achtet auch auf euer Umfeld. Es gibt leider immer noch Menschen, die sich scheinbar nicht bewusst sind, was 'nur fünf Minuten' im Auto bei so einem Wetter für das Tier bedeuten können!“

Wie kann man Hunden helfen, damit sie keinen Hitzetod erleiden? Die Tierschutzorganisation Peta hat Hilfsmaßnahmen zusammengestellt: Es ist absolut richtig, den Besitzer des Wagens zu suchen. Sind sie aber nicht aufzufinden, sollte man direkt die Polizei rufen. Sie ist verpflichtet, einen Hund aus der tödlichen Falle zu befreien.

SO reagierst du richtig, wenn ein Hund überhitzt

Besonders kritisch ist die Situation, wenn der Vierbeiner bereits taumelt, sich erbrechen muss und eine dunkel verfärbte Zunge und einen glasigen Blick hat. Denn das sind Symptome eines Hitzschlags, der Hund schwebt dann in Lebensgefahr. Wenn ein Hund aus dem heißen Auto gerettet wurde, sollten Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt werden.

Der Hund muss sofort in den Schatten und mit Wasser versorgt werden. Sein Körper sollte mit handwarmem Wasser gekühlt werden. Obacht! Das Wasser darf NICHT eiskalt sein! Dann ab zum Tierarzt.

Es bleibt zu hoffen, dass der Appell auch bei den richtigen Menschen ankommt...