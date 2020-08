NRW: Ein nächtlicher Spaziergang mit seinem Hund endete für einen Mann in Borken mit einem Schockmoment!

Hund in NRW: Herrchen spielt mit Tier – plötzlich schwebt der Vierbeiner in Lebensgefahr

Ein nächtlicher Spaziergang mit seinem Hund endete für einen Mann in Borken (NRW) mit einem Schockmoment!

Der Hund und sein Halter waren gegen 1 Uhr in der Nacht auf Montag an der Pfarrer-Beermann-Straße in Borken-Weseke (NRW) unterwegs, als der Vierbeiner plötzlich mit einem Brötchen im Maul vor ihm stand.

NRW: Hund apportiert gefährliches Brötchen

Doch der vermeintlich leckere Happen, den der Hund da apportiert hatte, stellte sich schnell als höchstgefährlich heraus! Denn das Brötchen war aufgeschnitten, an einer Seite mit Ketchup bestrichen – und belegt mit drei rasiermesserscharfen Klingen. Die Polizei vermutet, sie könnten aus einem Schaber stammen.

Gefährlicher Belag: Auf dem Brötchen lagen drei messerscharfe Klingen. Foto: Kreispolizeibehörde Borken

Die Klingen hätten jedem, der in das Brötchen gebissen hätte – egal ob Mensch oder Tier – blutige Verletzungen zufügen können. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn der Vierbeiner versucht hätte, das Brötchen zu fressen anstatt es zu seinem Herrchen zu bringen.

Glücklicherweise blieb das Tier bei dem Vorfall unverletzt.

Hundehasser in Borken unterwegs?

Das gefährliche Brötchen hatte in einem städtischen Beet gelegen. Treibt etwa ein Tierhasser in Borken sein Unwesen?

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise zu der Person, die das Brötchen dort platziert hat, nimmt die Kripo Borken unter der 02861/9000 entgegen. (at)