Hund in NRW: Fußgänger findet Karton – der Inhalt lässt ihn erschaudern

Diese Zeilen dürften jeden Tierfreund erschaudern lassen: In Hagen (NRW) machte ein Fußgänger eine verstörende Entdeckung. Mitten in der Nacht fand er fünf Hunde-Welpen in einem Karton zusammengepfercht!

Wie kann man einem Hund nur so etwas antun? Das weiß wohl nur der Täter selbst. In Hagen (NRW) kam es zu einem schlimmen Vorfall. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9./10. Dezember) fand ein Fußgänger in einem Gebüsch in der Innenstadt einen Karton. Der Inhalt ließ ihn erschaudern. Insgesamt fünf offenbar kürzlich geborene Hundewelpen waren dort drin!

Hund in NRW: Mann öffnet Karton – und handelt sofort

Der 32-jährige Mann war gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Plötzlich nahm er Geräusche aus einem Karton wahr. Er beschloss, ihn zu öffnen – und fand fünf Rhodesian-Ridgeback-Welpen vor.

In einem Karton im Gebüsch ausgesetzt, hofften diese fünf Welpen auf Rettung. Foto: Polizei Hagen

Bei einer Außentemperatur von knapp über dem Gefrierpunkt nahm der 32-Jährige den Karton an sich, brachte ihn zur nahegelegenen Polizeiwache. Die Beamten alarmierten den Bereitschaftsdienst des Tierheims und übergaben die Welpen kurze Zeit später an eine Mitarbeiterin. Diese brachte die Hunde zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik.

Hund in NRW: Polizei ist jetzt auf der Suche nach dem Tierquäler

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zur Tat machen? Dann melde dich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Welpen schon bald ein neues, liebevolles zuhause finden.

