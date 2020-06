Ein Hund wurde einfach an der Ruhr in NRW ausgesetzt. (Symbolbild)

Hund in NRW: Fußgänger findet Vierbeiner an der Ruhr – unfassbar, was sein Besitzer ihm angetan hat

Witten. Wenn man sowas sieht, fragt sich jeder: Was soll das nur? Unglaublich, was diesem Hund in Witten in NRW angetan wurde.

Am Montag gegen 8.30 Uhr erhielt die Feuerwehr Witten eine Info von der Polizei NRW. An der Wetterstraße, Höhe der Zufahrt zum Hohenstein, wurde ein Hund entdeckt.

Hund in NRW: Hund verletzte sich

Laut Feuerwehr war der Hund schon älter und total verängstigt. Er wurde einfach an einem Geländer mit seiner Leine angebunden.

Das Schlimme: Der Hund rutschte den Abhang hinunter. „Der Hund war wohl so unglücklich den Hang heruntergerutscht, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte“, erklärt Einsatzleiter Jens Hindemith.

Die Feuerwehr rettete den Hund mit einer Schleifkorbtrage. Foto: Feuerwehr Witten

Der Hund – ein Labrador-Mix – hatte sich dabei sogar verletzt. Mit einer tragbaren Leiter kletterte die Feuerwehr den Abhang herunter und zogen den Hund mit einer Schleifkorbtrage wieder nach oben.

-----------

Danach brachten die Beamten den armen Hund zu einem Tierarzt in Witten.

Vom Besitzer des Tieres fehlte vor Ort jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (ldi)