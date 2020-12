Hund in NRW: Frau geht mit Kindern und kleinem Vierbeiner spazieren – dann beginnt der Albtraum

Lünen. Eigentlich sollte es für eine Frau aus Lünen (NRW) nur ein schöner Spaziergang mit ihrem Hund Pepe und den Kindern werden, doch der endete mit einem wahren Albtraum.

Ihr Hund wurde bei einem Vorfall sogar schwer verletzt.

Hund in NRW: Frau geht mit Kindern und kleinem Vierbeiner spazieren

Wie der „Lüner Anzeiger“ berichtet, wollte die Frau aus Lünen (NRW) am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihren drei Kindern und ihrem Hund „Pepe“ einen Spaziergang machen.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Ihr Weg führte sie an einem Segelflugplatz vorbei. Dort wurden sie von einem anderen Hunde-Besitzer angesprochen, der sie warnte. Doch obwohl sie umdrehten, war es bereits zu spät.

Hund in NRW: Spaziergang wird zum Albtraum

Grund für die Warnung war ein Paar und ihre drei Hunde. Als die Frau mit ihrem Hund und den Kindern umdrehte, befanden sich die andere Vierbeiner mehrere hundert Meter von ihren Besitzern entfernt. Eines der Tiere näherte sich ihnen mit „Knurren und Zähnefletschen“.

---------------

Weitere News aus NRW:

NRW: Anwohner bemerken kuriose Kisten in Nachbargarage – einfach nur dreist, was sich darin befindet

Bochum: Frau bekommt Souvenir von Stadt geschenkt – und ist völlig verwirrt

Deutsche Bahn in NRW: Konzern plant neue IC-Strecke ins Ruhrgebiet – eine Sache ist komplett neu

---------------

Deswegen nahm die Hunde-Besitzerin eines ihrer Kinder sowie ihren Hund auf den Arm und stellte sich vor ihre Tochter. Ihr anderer Sohn war zu diesem Zeitpunkt ein Stück weiter entfernt. Da der Familienhund auf dem Arm zu zappeln begann, setze sie ihn für wieder auf den Boden zurück. Darauf wurde er von zwei der drei anderen Hunde anttackiert.

Hund in NRW: Attacke während eines Spaziergangs

„In diesem Moment stürmten zwei der Hunde auf uns zu, schleppten Pepe am Kopf über hundert Meter über die Wiese, verbissen sich dann nahe der Lippe in Schnauze und Po“, sagte sie gegenüber dem „Lüner Anzeiger“. Es habe sehr lange gedauert, bis sie ihren Hund wieder befreien konnte. Dabei erlitt sie leichte Bisswunden an der Hand.

Hund in NRW: nach der Attacke musste der Vierbeiner operiert werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Addictive Stock

Die Polizei wurde alarmiert und nahm die Personalien auf. Dann ging es in eine Tierklinik. Ihr Hund musste operiert werden. Immerhin durfte er einen Tag nach der Operation wieder nach Hause. Hier kann er sich nun wieder erholen. (gb)