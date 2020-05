Hund in NRW: Familie adoptiert Tier, dann der Schock – „War dramatisch für uns“

Für Sigrid und Cay Schmidt ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als Hund Hazel zum ersten Mal über ihre Türschwelle in Balve (NRW) trat.

Sie wollten dem Hund aus dem Tierheim Dornbusch ein neues Zuhause geben. Doch das Probewochenende in den eigenen vier Wände brach das Tierheim abrupt ab. Familie Schmidt ist schockiert, doch das Tierheim bleibt hart: Hazel darf nicht zurück nach Balve. Das berichtet der „Westfälische Anzeiger“.

Hund in NRW: Tierheim bricht Probewochenende ab

Erst wenige Tage zuvor kam der Mischling aus Ungarn beim Tierschutzverein Lüdenscheid an. Familie Schmidt verliebte sich in das Tier, besuchte es regelmäßig und einigte sich dann mit dem Tierheim auf das Probewochenende.

Hund aus dem Tierheim: Familie Schmidt hat bereits gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Foto: imago images / Panthermedia

Die hundeerfahrene Familie wollte sich gemeinsam mit Mutter und Schwager, die ebenfalls im Haus wohnen, um Hazel kümmern. Das Tierheim stimmte zu. Am ersten Tag auf Probe bei den Schmidts lief alles wie am Schnürchen.

Allergiesymptome nach der ersten Nacht

Doch mit der Nacht kamen die Probleme. „Nachts schlief Hazel bei uns im Schlafzimmer. Mein Mann stellte am nächsten Morgen fest, dass er Allergieprobleme hatte. Er hatte dicke Augen, aber nichts Dramatisches“, berichtet Schmidt.

Eine Hundehaarallergie? Unwahrscheinlich, schließlich habe ihr Mann bei vorigen Hunden keine Beschwerden gezeigt, zudem seien die Symptome am Tag stärker als in der Nacht. Schmidt vermutet daher eine Pollenallergie, ein Test war an diesem Wochenende allerdings nicht möglich.

Tierheim beendet Probewochenende

Genau so habe sie es am nächsten Tag auch dem Tierheim per Telefon geschildert. Die nächste Nacht wolle man die Hündin daher bei der 80-jährigen Mutter Schmidts unterbringen – laut Tierheim in Ordnung.

Doch so weit kam es nicht. Kurz darauf meldete sich das Tierheim erneut und erklärte das Probewohnen abrupt für beendet. Grund sei die mögliche Hundeallergie. Aus und vorbei, nachdem das Abenteuer Hund gerade erst begonnen hatte – ein schwerer Schlag für die Hundefreunde.

---------------

Mehr Themen:

Hund aus NRW geht Gassi – dann wird ihm etwas Schreckliches angetan

Hund wird vor Laden angebunden: Als das Frauchen zurückkehrt, erlebt sie eine böse Überraschung

Hund NRW: Frau entdeckt Transporter – als sie ins Innere des Wagens guckt, ruft sie die Polizei

---------------

„Für beide Seiten einfacher“

Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit haben diesen drastischen Schritt für das Tierheim notwendig gemacht. „Hunde wurden nach drei Monaten wieder zurückgebracht, weil es nicht mehr ging“, erklärt Thomas Höllmann, Vorsitzender des Tierschutzvereins Lüdenscheid, dem „Westfälischen Anzeiger“.

Außerdem habe man das Tier an das Ehepaar, nicht an die Mutter vermittelt. Die Enttäuschung der Familie können die Mitarbeiter des Tierheims dennoch nachvollziehen, man müsse aber auch an das Wohl des Tieres denken.

Tierheimleiterin Anna Pieper: „Es ist für beide Seiten einfacher, sich so früh wie möglich wieder zu trennen. Sowohl für das Tier als auch für den Menschen ist es viel schlimmer, wenn erst man nach sechs Wochen merkt, dass es nicht geht. Dann hat das Tier sich schon an die Menschen gewöhnt.“ (vh)