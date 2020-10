Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in NRW erleidet schreckliches Schicksal – jetzt braucht er dringend Hilfe

Viele Hunde in NRW haben das Glück in eine intakte Familie zu kommen und dort ein schönes Leben zu verbringen.

Dieser Hund in NRW hat aber alles andere als Glück in seinem Leben gehabt und braucht jetzt dringend Hilfe.

Mit einem sehr emotionalen Facebook-Post sucht Tanja L. ein Zuhause für zwei Hunde aus NRW.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Wie sie in dem Post erklärt, hat sie Hinter die Kulissen des Tierasyls in Hamm schauen dürfen. Dort hat sie zwei Hunde entdeckt, welche sie sofort in ihr Herz geschlossen hat. Besonders einer der beiden Vierbeiner hat ein sehr hartes Schicksal hinter sich.

Hund in NRW kam durch Schicksalsschlag ins Tierasyl

Bei den beiden Hunden handelt es sich um Paul und Paula. Paul ist zehn Jahr und Paula sieben Jahre alt. Beide Vierbeiner sind „Bullimixe“. Wie die Frau berichtet, leidet besonders Paul unter der aktuellen Situation.

Er hätte nämlich in einem wohlbehüteten Zuhause mit Herrchen und Frauchen gewohnt, bevor ein Schicksalschlag ihn letztendlich in das Tierasyl brachte. Die beiden Besitzer von Paul seien nämlich kurz nacheinander verstorben, so Tanja L.

Hund in NRW: Paula und Paul suchen neues Zuhause

Paula habe die Aufnahme im Tierasyl in Hamm deutlich besser verkraftet. Beide Hunde befinden sich dort seit Ende September 2020 – also etwa einen Monat.

Hund in NRW: Zwei Hunde suchen suchen ein neues Zuhause. Foto: Privat

Nun wird nach jemandem gesucht der die beiden Vierbeiner zusammen aufnehmen und ihnen ein schönes neues Zuhause bieten möchte. Beide werden nur zusammen und nicht einzeln vermittelt. Mit einem Aufruf beendet die Frau ihren Post: „Wer jetzt sagt, genau die beiden mit allen Ecken & Kanten möchte ich, meldet sich bitte.“ Ansprechpartner ist das Tierasyl Hamm. Bleibt zu hoffen, dass die Beiden Hunde bald ein tolles Zuhause finden. (gb)