Hund in NRW hat heftige Probleme – die Gründe sind einfach nur schrecklich

Einfach nur schrecklich, was dieser Hund aus NRW durchmachen muss! Luna hat große gesundheitliche Probleme – und lebt im Tierheim. Dort hofft sie jetzt auf einen neuen Besitzer.

Auf der Facebook-Präsenz der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ werden tagtäglich schlimme Tierschicksale geteilt. Eins davon ist auch dieser Hund aus NRW. Dem Vierbeiner geht es gesundheitlich gar nicht gut. Der schreckliche Grund: Bulldogge Luna ist eine Qualzucht!

Hund in NRW braucht ruhiges Zuhause

„Weil sie eine Bulldogge ist, wird Luna nie viel laufen können. Luna leidet an den typischen Problemen ihrer Rasse… sie ist kurzatmig und hat Hautprobleme. Eine sportliche Hündin wird sie nie sein. Zum Glück mag sie Schmusen sehr gerne… Luna liebt es, mit ihren Menschen Zeit zu verbringen!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Derzeit lebt Luna im Tierheim Troisdorf. Sie ist sechs Jahre alt und ein Mix aus französischer Bulldogge und Old-English-Bulldog-Mix. In ihrem künftigen Zuhause wären ältere Kinder okay. Luna braucht einen Menschen, der einen ruhigen Lebensstil führt und im besten Fall noch einen weiteren Hund hat.

Ist Luna zu hässlich?

„Die kleine Hündin ist neugierig und einfach nett. Sie öffnet ihr Herz aber nicht sofort. Das muss man sich erst verdienen. Zum Beispiel durch ausgiebiges Schmusen“, heißt es in dem dazugehörigen Video, in welchem die Hündin vorgestellt wird. Erschreckend: In dem kurzen Clip wird auch davon berichtet, dass Tierheim-Besucher kein Interesse an Luna hätten, weil sie ihnen zu hässlich sei! Bleibt nur zu hoffen, dass der süße Vierbeiner schon bald ein passendes Zuhause findet.

