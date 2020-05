Hund in NRW: Bulldogge reißt sich los – und stürzt sich auf Kleinkind

NRW: Am Mittwoch riss sich ein Hund in Gladbeck los und stürzte sich auf ein Kleinkind. (Symbolbild)

Gladbeck. Erschreckender Vorfall mit einem Hund in Gladbeck (NRW)!

Am Mittwochnachmittag hat sich eine Bulldogge losgerissen und sich auf ein Kleinkind gestürzt. Der Angriff des Hundes hatte ernsthafte Folgen.

Hund in NRW: Bulldogge reißt sich los und greift Kleinkind an

Um 14.55 Uhr riss sich das Tier an der Winkelstraße in Gladbeck (NRW) plötzlich los und stürzte sich auf ein kleines Mädchen, das seine Mutter in dem Arm hielt. Zudem griff die Bolldogge auch den Chihuahua an, den die Frau an einer Leine führte.

Der Besitzer der Bulldogge versuchte noch, seinen Hund zurückzuhalten. Doch das losgerissene Tier biss sowohl das Kleinkind als auch den Chihuahua, wie die Polizei in einer Polizeimeldung am Donnerstagmittag mitteilte.

Kind muss stationär behandelt werden

Das Mädchen wurde durch den Angriff der Bulldogge am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde es stationär aufgenommen. Der Chihuahua starb später an seinen Verletzungen.

Das Ordnungsamt holte die Bulldogge daraufhin ab und brachte sie in ein Tierheim. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen ihren Besitzer wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (nk)