Hund in NRW: Dieser Anblick lässt Tierfreunde erschaudern – „Viel zu krumm“

Sie gelten als beste Freunde des Menschen – doch wer würde seinem besten Freund so etwas antun? Manch ein Vierbeiner muss schlimme Qualen ertragen, so auch dieser Hund in NRW. Denn bei seiner Züchtung wurde überhaupt nicht aufs Tierwohl geachtet.

Sein Anblick lässt Tierfreunde regelrecht erschaudern. Denn der arme Hund in NRW (hier mehr Hunde-News) leidet teils schreckliche Qualen. Der Tierschutzverein für Gelsenkirchen und Umgebung teilt das schlimme Schicksal – und versucht immerhin, ein so schönes Leben wie nur möglich für ihn zu arrangieren.

Hund in NRW: Qualvolle Zucht

Tapfer lächelt der Hund in die Kamera, doch ihm ist anzusehen, dass er nicht das einfachste Leben hat. Mäuschen, wie die Pocket Bulldogge heißt, bringt rund 27 Kilogramm auf die Wage. Bei ihrer überschaubaren Größe kann man ahnen, dass das eigentlich zu viel Gewicht ist.

Sie sei auf „viel zu krummen und zu kurzen Beinen“ unterwegs, berichtet der Tierschutzverein. Mäuschens Rasse sei eine „Moderasse“, bei der nicht allzu viel Wert auf einen gesunden Körperbau gelegt werde. Doch das ist längst nicht alles. Denn in diesem Fall kommt noch mehr hinzu.

Zahlreiche Probleme

Man fragt sich, wie viel dieser Hund in NRW noch ertragen muss. So kommt bei Mäuschen eine Futterallergie dazu, die „orthopädische Beschwerden“ und somit starke Schmerzen verursacht. Auch leide sie an warmen Tagen an Atemnot.

Um ihr dahingehend etwas zu helfen, sei bereits eine Operation erfolgt, die das Atmen etwas erleichtern soll. Aufgrund der aufgezählten Probleme, müssen neue Besitzer mit Mehrkosten rechnen.

Hund in NRW: Halter gesucht

Und dennoch: Der beige-weiße Hund ist keinesfalls gebrochen. Auch wenn er ein möglichst flaches Zuhause ohne Katzen, andere kleine Haustiere oder Kinder sucht, steckt er noch voller Lebensfreude.

Mäuschen sucht gerne die Nähe zu seinen Haltern und läuft bei Spaziergängen auch gut an der Leine. Nur zu lang sollten diese wegen der körperlichen Probleme nicht sein. Wer ihr ein Zuhause schenken will, der kann sich beim Tierschutzverein für Gelsenkirchen und Umgebung melden.