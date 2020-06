Hund in NRW: Besitzer geht mit Vierbeiner spazieren – plötzlich ist das Tier tot

NRW. Schlimmes Schicksal für einen Mann und seinen Hund in NRW!

Ein Besitzer ist vergangenen Samstag mit seinem Vierbeiner spazieren gegangen. Kurz darauf war das Tier plötzlich tot.

Hund in NRW: Mann geht mit Vierbeiner spazieren, plötzlich ist das Tier tot

Es war der letzte gemeinsame Spaziergang für einen Hundebesitzer und seinen Hund in Solingen (NRW). Gegen 14 Uhr ging der 35-Jährige mit seinem Vierbeiner am Lochbachtal spazieren, als der Mann plötzlich Fleischbällchen am Wegesrand entdeckte. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Er konnte seine neunjährige Hündin nicht davon abhalten, das aufgefundene Fleisch runterzuschlucken. Dann war es schon zu spät: Der Hund zeigte kurze Zeit später Vergiftungserscheinungen und musste schließlich von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Der Hundebesitzer alarmierte daraufhin die Polizei, die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt aufnahm. Dazu bittet sie mögliche Zeugen, die im Solinger Lochbachtal etwas Verdächtiges beobachtet haben, dies unter der Telefonnummer 0202 284-0der Polizei zu melden. (nk)