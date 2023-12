Hund in NRW mit abgeschnittenem Körperteil gefunden – „Schrecklich“

Wie kann das sein? Warum hören wir jeden Tag solche schrecklichen Geschichten über Tierquälerei? Fragen wie diese gehen einem durch den Kopf, wenn man die Geschichte von Sekani hört. Der süße Hund wartet derzeit in NRW auf ein neues Zuhause, doch was er zuvor durchmachen musste, lässt einen fassungslos zurück.

Mit einem abgetrennten Körperteil wurde der arme Vierbeiner gefunden. Und eines ist klar: Das war kein Unfall. Es war ein Mensch.

Hund in NRW wartet auf neues Zuhause: Seine Vergangenheit ist schrecklich

Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Der Mischlingsrüde wurde in einem erbärmlichen Zustand gefunden. Er lebte an einer kurzen Kette im Freien, sein Fell war voller Dreck. Das ist in dem Video zu sehen, das der Fernsehsender „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Facebook und Instagram gepostet hat. Zu sehen ist auch, wie ein Tierschutzhelfer langsam auf den angeleinten Hund zugeht, ihm Futter hinwirft und versucht, sein Vertrauen zu gewinnen.

Doch der achtjährige Rüde hat mehr als nur ein Leben an der Leine hinter sich. Er wurde schwer misshandelt. Menschen haben ihn geschlagen. Außerdem fehlt dem armen Vierbeiner ein Ohr: Jemand muss es ihm abgeschnitten haben. Unfassbar. Doch trotz aller Strapazen ist der Hund zutraulich und verschmust. Jetzt wartet er in NRW auf ein neues Zuhause. „Sekani hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen und begegnet allen Menschen offen und freundlich“, heißt es unter dem Video bei Facebook. Er blüht jeden Tag auf und freut sich auf eine Familie, die ihm die Liebe gibt, die er verdient.

„Da kullern bei mir schon wieder die Tränen“

Die Menschen in NRW sind fassungslos über das Schicksal des armen Vierbeiners. „Oh Gott, da kullern bei mir schon wieder die Tränen“, brachte eine Userin auf Facebook ihre Emotionen zum Ausdruck. Eine Andere bringt auf den Punkt, was wir alle hoffen: „Ich wünsche dir von ganzen Herzen, dass du ganz bald ein liebevolles verantwortungsvolles Für-immer-Zuhause geschenkt bekommst, bei Menschen, die dir den Himmel auf Erden bieten“. Wir drücken dir die Daumen, Sekani!

Ein Beispiel wie dieses zeigt eindrucksvoll, was für eine tolle und wichtige Arbeit die Tierschutzvereine in NRW leisten. Nur dank ihnen kann Sekani nun in Sicherheit leben und sich von den Qualen seines bisherigen Hundelebens erholen.