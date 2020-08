Hund in Köln: Frau geht mit ihrem Vierbeiner Gassi – dann fallen Schüsse

Köln. Die abendliche Runde mit ihrem Hund endete für eine junge Frau aus Köln mit einem Schock!

Am Donnerstagabend war die 23-Jährige in Köln-Finkenberg mit ihrem Hund an der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Doch dann wurde es plötzlich mehr als ungemütlich.

Hund in Köln: Frau geht mit Vierbeiner Gassi – dann kracht es

Gegen 20 Uhr spazierte die Kölnerin mit ihrem Vierbeiner durch das Grüngelände hinter dem Hochhaus, in dem sie beide wohnen. Doch während der Gassi-Runde sah die 23-Jährige plötzlich einen älteren Mann (71) auf seinem Balkon im zweiten Obergeschoss – mit einer Schusswaffe in der Hand!

Wurde mit einem Luftgewehr auf den Hund und seine Halterin geschossen? (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Dann waren mehrere schussähnliche Geräusche zu hören. Verletzt wurde glücklicherweise keiner.

Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten konnten in der Wohnung des 71-Jährigen ein Luftgewehr und zugehörige Munition sicherstellen. Hatte der Rentner tatsächlich auf die junge Frau und ihren Hund geschossen?

Hat der Nachbar auf den Hund geschossen?

Offenbar halten die Hundebesitzerin sowie eine Hausnachbarin (53) es durchaus für möglich, dass der Senior gezielt auf den Vierbeiner geschossen haben könnte.

Wie beide gegenüber der Polizei angaben, habe der mutmaßliche Schütze bereits früher seinen Unmut über den Hund geäußert und dabei angedroht, auf diesen zu schießen. (at)