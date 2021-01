Hund in NRW: Welpe „Gunnar“ wurde über Ebay verkauft, starb kurz darauf.

Hund in Düsseldorf: Paar kauft Welpen – zwei Tage später ist er tot

Düsseldorf. Drama um einen Hund: Ein Paar aus Düsseldorf kaufte den angeblichen Golden Retriever-Welpen Gunnar über ein Kleinanzeigenportal.

Doch zwei Tage später war Gunnar tot. Nun hat das Tierheim Düsseldorf über den tragischen Fall berichtet.

Hund in Düsseldorf: Paar verliebt sich in süßen Welpen, doch wenig später folgt der Schock

Auf einem Portal für Kleinanzeigen hatte sich das Paar aus NRW in den flauschigen kleinen Kerl verliebt. Mit dem Verkäufer vereinbarten sie einen Übergabetermin für den vermeintlichen Golden Retriever, bezahlten in bar und starteten überglücklich in ihr neues Leben als Hundeeltern.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Doch schon nach den ersten Kuscheleinheiten stellte das Paar fest: Irgendwas stimmt nicht mit unserem Gunnar. Er litt unter Durchfall, erbrach die von einer Tierärztin verabreichten Medikamente sofort wieder. Die Tierärztin empfahl eine Blutuntersuchung. Das Paar verzichtete jedoch darauf – sie hatten kein Geld.

Daher übergaben die frischgebackenen Hundeeltern ihren Gunnar schließlich dem Tierheim Düsseldorf. Noch am selben Tag brachten die Mitarbeiter ihn wegen der mysteriösen Krankheit auf Kosten des Tierheims in eine Klinik. Doch schon am nächsten Tag folgte die traurige Nachricht.

„In der Nacht hat sich Gunnars kleine Hundeseele auf seine letzte Reise begeben“, schreibt das Tierheim in einem Facebook-Post.

Hund in Düsseldorf: Tierfreunde fallen immer wieder auf miese Masche rein

Eine traurige Situation, doch leider kein Einzelfall, weiß Tierheimleiter Timo Franzen. Immer wieder inserieren „Hinterhofzüchter“ Welpen in Internetportalen.

Das Paar konnte dem niedlichen Hund nicht widerstehen, doch zum Zeitpunkt des Kaufs war Gunnar bereits schwer krank. Foto: TIerheim Düsseldorf

Doch schon bei den laut Franzen „dubiosen“ Umständen der Tierübergabe hätten alle Alarmglocken der künftigen Hundeeltern schrillen müssen. „Aber diese treuen Glubschaugen der Welpen machen die potenziellen Käufer schnell vertrauensselig“, meint er. Sie könnten der Versuchung nicht mehr widerstehen.

Zudem hätte sich das Paar besser vorbereiten können. „Hätten sie sich genauer über Golden Retriever informiert, wäre ihnen aufgefallen, dass der Welpe gar keiner ist“, meint Franzen über den kleinen Mischling.

Hund: Darauf sollten künftige Hundeeltern beim Kauf achten

Vom Welpenkauf rät Franzen derzeit ohnehin ab. Der Markt sei bedingt durch die Corona-Pandemie und dem gestiegenen Wunsch nach tierischer Gesellschaft quasi leergefegt. Eine Gelegenheit, die „Hinterhofzüchter“ ausnutzen könnten.

Wer es dennoch wagt, sollte folgendes beachten:

Interessenten sollten sich immer auch das Muttertier zeigen lassen

Ein seriöser Züchter veranlasst diverse Kennenlerntreffen zwischen Tier und Mensch, bevor er seine Schützlinge aus der Hand gibt

Einen Bekannten zum Verkaufsgespräch mitzunehmen sei außerdem ratsam. Franzen: „Jemanden, der einen beim Anblick des niedlichen Welpen erdet.“

Auf der sicheren Seite sei man außerdem bei der Vermittlung durch das Tierheim. „Wir arbeiten auf jeden Fall seriös“, verspricht Franzen.

Ob das Paar aus NRW sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut für einen Hund entscheiden will, weiß Franzen nicht. „Der Schock sitzt erstmal tief“, sagt der Tierheimleiter. Eins sei jedoch klar: „Von der Idee, einen Hund über ein Kleinanzeigenportal zu kaufen, dürften sie 'kuriert' sein.“ (vh)