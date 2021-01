Hund in Düsseldorf: Notfall im Tierheim – Vierbeiner braucht dringend Hilfe

Düsseldorf. Dieser Hund aus dem Tierheim Düsseldorf hat wirklich Schlimmes erlebt. Seine Geschichte bewegt viele Menschen. Nun sucht das Tierheim ein Zuhause für Hund Bronco.

Auf Facebook postet das Tierheim Düsseldorf Fotos von Hund Bronco. Der Schäferhund-Mischling ist fünf Jahre alt. Im November vergangenen Jahres verlor der Rüde sein Zuhause.

Hund in Düsseldorf: Tier ist krank

„Er gehört mittlerweile zu unseren ‚Notfellen‘“ schreibt das Tierheim. Denn der Hund kommt mit dem Alltag in dem Heim überhaupt nicht zurecht. Bronco ist nämlich jemand, der die Nähe zum Menschen sehr braucht.

Hund Bronco sucht ein neues Zuhause. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

„Bronco ist ein extrem menschenbezogener Bursche mit einem grundguten Charakter“. Deswegen sucht das Tierheim dringend eine neue Familie für den Vierbeiner, damit es ihm bald wieder bessergeht.

Bronco soll sehr verträglich mit seinen Artgenossen umgehen. Außerdem läuft er an der Leine, kennt die Grundkommandos und „tut alles, um seinen Menschen zu gefallen“.

------------------------------

Der Haus-Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

------------------------------

Wie das Tierheim Düsseldorf erläutert, war Bronco gesundheitlich in einer sehr schlechten Verfassung, als er zu ihnen kam. Tierärzte diagnostiziertem dem Rüden eine Autoimmun-Erkrankung. Deswegen muss er mit bestimmten Medikamenten behandelt werden.

Eingeschränkt durch seine Erkrankung ist der Hund aber nicht. „Die beste Medizin für Bronco wäre allerdings ein tolles neues Zuhause, wo er die Liebe und Zuwendung bekommt, die der liebenswerte Rüde ganz ganz dringend braucht.“

------------

------------

Hund in Düsseldorf: Willst du Bronco adoptieren?

Das Schicksal von Hund Bronco geht den Facebook-Nutzern sehr nahe. Fast 1000-mal wird der Post geteilt. Der Kommentar einer Frau: „Was für ein hübscher Junge. Wünsche ihm eine tolle Familie!“

Hast du Interesse an Hund Bronco? Dann melde dich beim Tierheim Düsseldorf per Mail an hundehaus@tierheim-duesseldorf.de und gibt deine Telefonnummer an. Vielleicht kannst du die Fellnase schon bald kennenlernen. (ldi)

