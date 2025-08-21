Hund aus NRW erleidet im Urlaub Albtraum – doch es gibt Hoffnung

Wer sich einen Hund anschafft, weiß, dass bei der Freizeit- und Urlaubsplanung das Haustier gut versorgt werden will. Bei dem einen springen die Freunde, Angehörigen oder Nachbarn ein oder die Hunde-Pension, andere nehmen ihren Vierbeiner einfach direkt mit in den Urlaub.

So auch ein Paar aus NRW, welches sich im August ein paar freie Tage in Österreich gönnen wollte. Bei einer gemeinsamen Wanderung nahmen sie ihre Hündin einfach mit, doch es kam zu einem schrecklichen Unglück.

Hund aus NRW bei Wanderung schwer verletzt

Am Mittwoch (6. August) wanderten die Urlauber aus dem Ruhrgebiet im österreichischen Vorarlberg nahe dem Widderstein mit ihrer Golden-Retriever-Dame entlang. Plötzlich stürzte sich ein nicht angeleinter Hund aus einer Wandergruppe auf die Vierbeinerin. Das anderthalb Jahre alte Tier reagierte verängstigt und flüchtete. Dabei sei es nach Angaben der Polizei zu dem Unfall gekommen und der Hund stürzte rund 40 Meter in eine steile Schlucht ab.

Der Besitzer aus Hagen eilten zu ihrem Hund und erreichten sie schließlich über einen Umweg. Allerdings gab es danach für das Trio keinen Weg zurück mehr. Fünf Bergretter und die Flugpolizei mussten zur Hilfe eilen, um die beiden mit einem Hubschrauber schließlich in Sicherheit zu bringen. Auch der Hund konnte geborgen werden.

In einer Tierklinik wurden bei der Hündin schwere Verletzungen festgestellt: eine Beckenfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Pneumothorax, also ein Lungenkollaps. Doch die Tierärzte sehen dennoch gute Chancen, dass der Golden Retriever sich von seinen Verletzungen wieder vollständig erholt und gesund wird. Hoffentlich sitzt auch der Schock bei den Haltern aus NRW nicht allzu tief.