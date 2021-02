Hund: Familie adoptiert Orbit aus Ungarn – doch seine Vergangenheit wird ihm zum Verhängnis

Hund Orbit hat, wie sein Name es andeutet, einen langen Weg hinter sich. Der Vierbeiner wurde von Ungarn nach Deutschland gebracht. Eine Familie nahm den Hund auf. Doch seine Vergangenheit wurde ihm zum Verhängnis.

Sie konnte den Hund nicht weiter halten, deswegen ist Orbit aktuell beim Tierheim Köln-Dellbrück untergebracht. In der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ will man eine neue Familie für den Mudi-Mix finden.

Hund zwickte Kinder

„Er ist ein bisschen tiefergelegt. Das ist so ein richtiger Hans-Dampf in allen Gassen. Er ist ein richtiger ‚Mister-100.000-Volt‘. Ein Jack Russell im Mudi-Mantel“, sagte sein Pfleger in der Sendung.

Hund Orbit hat früher Schafe zusammengetrieben. (Archivbild) Foto: IMAGO / Michael Schick

Während seiner Zeit in Ungarn wurde er als Hütehund eingesetzt. Dort trieb er zum Beispiel Wildschweine zusammen. Und genau das wurde dem Hund nun zum Verhängnis. „Diese Intelligenz und Action hat er inne und die muss auch umgesetzt werden.“

Das tat Orbit auch. Der 2,5-jährige Hund konnte an eine Familie vermittelt werden, doch sein Wesen legte er nicht ab. In seiner Ex-Familie Kinder zwickte er den Kindern öfter in die Fersen, weil er sie zusammentreiben wollte.

Die hüpften und kreischten dann. Das motivierte den Hund noch weiter. So soll Orbit es zwar geschafft haben, dass die Kinder abends ganz schnell im Bad zum Zähneputzen da waren, doch geklappt hat es nicht. „So witzig sich das anhört, ist es dann nicht immer“, gestand der Pfleger.

Hund Orbit braucht viel Auslauf

Ein friedliches Zusammensein zwischen Hund und Familie blieb leider aus. Nun sucht das Tierheim Köln-Dellbrück ein neues Zuhause für ihn. Er braucht Menschen, die ihn fordern und auspowern.

Dafür reicht der tägliche Spaziergang aber absolut nicht aus. So steht er immer etwas unter Strom. Das Tierheim sucht einen neuen Besitzer, der sich mit der Rasse auskennt.

Hast du Hund Orbit mit den kurzen Beinen in dein Herz geschlossen? Dann melde dich beim Tierheim Köln-Dellbrück unter Telefon: 0221/684926. (ldi)

