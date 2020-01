Hund in Duisburg: Frau öffnet ihr Auto – und erlebt den Schock ihres Lebens

Neukirchen-Vluyn. Eine 44 Jahre alte Hundebesitzerin aus Duisburg dürfte den Schock ihres Lebens gehabt haben, als sie am Dienstagabend in ihren Wagen steigen wollte - und dabei erwartete, dass ihr Hund im Auto sitzen würde. Doch das war leider nicht so.

Die Frau hatte ihr Auto gegen 18 Uhr an der Inneboltstraße in Neukirchen-Vluyn vor einem Kosmetiksalon abgestellt – auf dem Beifahrersitz saß ihr kleiner Hund Wuffy.

+++ Hund frisst DAS – kurz darauf ringt er mit dem Tod +++

Hund aus Duisburg war plötzlich weg!

Als sie 15 Minuten später zu ihrem BMW mit Mülheimer Kennzeichen zurückkehrte, war der Malteserrüde Wuffy nicht mehr da!

____________________________

Mehr Themen aus NRW:

Wetter: Neben Glätte und Frost – nun spricht der DWD eine weitere Warnung für NRW aus

Tochter (51) ist fassungslos – „Meine Mutter zockt meinen demenzkranken Vater ab“

Bert Wollersheim schießt gegen Klima-Aktivistin: „Würde mich echt für die junge Lady freuen...“

____________________________

Aufbruchspuren am Fahrzeug gab es keine, teilt die Polizei mit: Möglicherweise habe die Besitzerin ihr Auto nicht elektronisch verriegelt.

Ein Hund aus Duisburg ist in Neukirchen-Vluyn spurlos verschwunden. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Hund trägt kein Halsband

Weil die Polizei die Besitzerin des Hundes noch nicht telefonisch erreichen konnte, gibt es derzeit noch kein Bild des Vierbeiners zur Veröffentlichung. Einzig bekannt ist: Hund Wuffy trug kein Halsband.

+++ Hund: Spaziergänger machen DIESEN dramatischen Fund – „Wir müssen dir leider mitteilen...“ +++

Hast du etwas bemerkt?

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 309 20 zu melden. (pen)