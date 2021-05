Hund in Düsseldorf: Vierbeiner wird geschoren – unfassbar, was dann rauskommt!

Düsseldorf. Dieser Vorfall entsetzt wirklich Jeden!

Ein Hund in Düsseldorf ist am Wochenende ins Tierheim gekommen. Dort musste er geschoren werden. Was dann herauskam, können selbst die Tierheim-Mitarbeiter nicht fassen.

Hund in Düsseldorf: Vierbeiner wird geschoren, dann kommt Entsetzliches raus

Der Vierbeiner war „gefangen im eigenen Mantel“, wie das Tierheim Düsseldorf auf seiner Facebook-Seite schreibt. Tatsächlich hätten die Kolleginnen fast 15 Pfund Filz, Fell und Exkremente von dem Hund runter scheren müssen.

Der ganze Pelz sei in einem blauen Sack gesammelt und anschließend gewogen worden - 7,4 Kilo leichter sei die Hündin nach gut zwei Stunden gewesen. „Sie muss sich nun tatsächlich erst mal an das inzwischen ungewohnte Körpergefühl gewöhnen“, heißt es weiter.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Und weil der Vorfall so unfassbar ist, hat das Tierheim Fotos veröffentlicht, die den Vierbeiner mit sowie ohne seinen kiloschweren Pelz zeigen. Der Hund war vor dem Scheren kaum zu erkennen!

Hund in Düsseldorf nicht das einzige Tier mit diesem Schicksal

Aber wer tut seinem Tier so etwas an? Der Vierbeiner sei am Wochenende zum Tierheim gekommen, weil seine Besitzerin in ein Krankenhaus gekommen sei. Und dabei habe die Frau noch mehr Tiere - einen zweiten Hund und zwei Katzen - „die zwar nicht ganz so schlimm dran sind, aber in den nächsten Tagen auch noch Besuch von der Kollegin mit den vielen Scheren und der Schermaschine bekommen werden“, teilt das Tierheim weiter mit.

Wie froh die Tiere ohne ihr schweres, verunreinigtes Fell sein werden, ist wohl besser vorstellbar, als der Grund für ein derartiges langes Fell. (nk)

