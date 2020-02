Hund: Frau entdeckt Vierbeiner auf dem Rhein – Tier in scheinbar aussichtsloser Lage

Düsseldorf. Es muss ein schrecklicher Anblick für die Spaziergängerin gewesen sein...

Mittwochabend, kurz nach halb 8: Eine Frau geht am Josef-Beuys-Ufer an der Rheinpromenade in Düsseldorf spazieren, will das milde Wetter genießen. Doch dann die traurige Entdeckung: Ein völlig verängstigter Hund hat auf einer „Insel“ gesessen, die durch Treibgut entstanden ist!

Hund: Frau reagiert vorbildlich, ruft Feuerwehr und gibt präzise Ortsangabe

Die Frau hat geistesgegenwärtig völlig richtig reagiert, sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte sind unter anderem mit einem Löschboot und zwei Rettungsbooten ausgerückt, konnten durch die genaue Ortsangabe der Frau den Vierbeiner in Höhe der Rheinterrasse schnell ausfindig machen. Zum Glück!

Vierbeiner konnte von „Insel“ runtergeholt werden

Die Feuerwehr hat zunächst mit dem Rettungsboot und dem Löschboot das Treibgut stromabwärts abgesichert. Zwei Feuerwehrmänner haben sich durch Leinen abgesichert, dem Hund genähert und ihn nach wenigen Minuten beruhigen können. Das Tier ist durch eine Feuerwehrleine gesichert und so aus dem Rhein gerettet worden.

Am Ufer war dann laut Feuerwehr der Besitzer eingetroffen, er hat berichtet, dass seine Fellnase im Stadtteil Oberbilk entlaufen war. Sichtlich glücklich konnten dann Hund und Herrchen zusammen nachhause gehen. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet.

Aktuell führt der Rhein wieder mehr Wasser. Düsseldorf bereitet sich bereits auf die erste kleine Hochwasserlage vor. Am Freitag könnte die Acht-Meter-Marke geknackt werden.(mg)