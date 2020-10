Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in Düsseldorf akut in Lebensgefahr – dann wird es herzzerreißend

Düsseldorf. Herzerweichende Geschichte um einen kleinen Hund in Düsseldorf. Der Vierbeiner war bei einem Umzug einer Familie aus der Gustav-Poensgen-Straße in Düsseldorf-Friedrichstadt entwischt.

Dann wurde eine Frau zur Heldin. Sie brachte Hund Phoebe zurück, rettete dem Beagle so womöglich das Leben. Ein 11-jähriges Mädchen ist von der Aktion völlig überwältigt. In einem emotionalen Aushang dankte es der unbekannten Helferin für die Rettungsaktion.

Hund in Düsseldorf ausgebüxt – ausgerechnet HIER

„Meine Heldin, Sie haben meiner besten Freundin das Leben gerettet. Dies ist mein Hund Phoebe, ein Beagle“, leitet das kleine Mädchen ihre Danksagung ein.

Bei den Worten des kleinen Mädchens geht einem das Herz auf. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Sie beschreibt, wie ihr Hund in der Hektik des Umzugs durch die offene Wohnungstür entwischt sein muss. Wenige Meter entfernt der Bahndamm zum Hauptbahnhof und die viel befahrene Oberbilker Allee. Kein guter Ort also für einen freilaufenden Hund.

„Sie haben mein Leben gerettet“

Als die Familie bemerkte, dass die Hündin entlaufen war, seien alle losgerannt, um sie zu suchen. Doch nicht die Familie, sondern die unbekannte Retterin brachte das Tier zurück.

„Phoebe wäre bestimmt ohne Sie jetzt verunglückt (...) Sie haben ihr das Leben gerettet und mir meins.“ Offenbar hatte das kleine Mädchen allerdings keine Gelegenheit sich bei der hilfsbereiten Frau zu bedanken. So schrieb sie nun den Brief und hing ihn an einen Laternenpfahl an der Stelle, wo es geschah. Untermalt mit einer Zeichnung der Disney-Figuren Bambi und Klopfer.

Das Mädchen bedankte sich überschwänglich bei der Retterin ihres Beagles. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Ihre Botschaft: „Ich weiß nicht wie ich Ihnen danken kann, Bitte nehmen Sie das Blatt mit und freuen sich, dass Sie einem tollen Hund das Leben gerettet haben und ein 11-jähriges Mädchen so glücklich machten.“ (ak)