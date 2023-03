Hund aus NRW verliert schon wieder sein Zuhause – nach einem tödlichem Unfall muss er zurück ins Tierheim

Es ist eine filmreife Geschichte, die ein Hund aus NRW erleben musste. Der Vierbeiner ist eine Sie und heißt Akira. Die Hundedame ist bereits im stolzen Alter von elf Jahren und sucht jetzt nochmal ein neues Zuhause – mit der Hoffnung, hier für immer bleiben zu können.

Als Hund in einem Tierheim in NRW zu leben, damit hat Akira Erfahrungen. Der Tierschutzverein Bielefeld e. V. will der Mischlingshündin jetzt ein neues Leben ermöglichen. Und das, obwohl zunächst alles gut aussah.

Hund in NRW flüchtet aus Autowrack

Bis zu den aktuellen Vermittlungsversuchen verging bereits eine nervenaufreibende Zeit, in der Akira gleich dreimal unfreiwillig ihr Zuhause wechseln musste. Alles begann damit, dass die Hündin von ihren ursprünglichen Besitzern im Tierheim abgegeben wurde.

Was folgt ist das, wovon wohl jeder Tierheim-Hund träumt: Akira findet eine neue Familie. Die Hündin konnte erfolgreich vermittelt werden. Doch dann der Schock: Ihr Frauchen kommt in einem Autounfall ums Leben. Akira ist bei dem Unfall dabei, kann sich aber aus dem Autowrack retten und flüchten. Einige Tage nach dem schrecklichen Ereignis wird sie zurück ins Tierheim gebracht.

Hund in NRW sucht zum dritten Mal neues Zuhause

Zurück auf gewohntem Gebiet zieht die Hündin den Tierheim-Jackpot und wird ein zweites Mal vermittelt. Doch auch diesmal währt das Glück nicht lange. Denn neben Akira erweitert sich die Familie noch um ein Baby. Eine Situation, der die Hündin nicht gewachsen ist und auf die sie gestresst reagiert.

Mehr News:

Also geht es für sie zurück. Jetzt sucht die Hündin, die eine Mischung aus Border Collie und Schäferhund ist, erneut Menschen, die sie bei sich aufnehmen wollen. Sicher ist, wer Akira ein neues Zuhause schenkt, gewinnt auch eine treue Partnerin fürs Leben. Vom Tierheim heißt es, die Hündin binde sich stark, liebe aber auch ihre Freiheiten.

Für den Alltag mit Akira braucht es zudem klare Ansagen und Menschen mit Hundeerfahrung.