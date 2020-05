Hund aus NRW geht Gassi – dann wird ihm etwas Schreckliches angetan

Schleiden. Da fehlen einem einfach die Worte. Was diesem Hund in Schleiden bei Euskirchen in NRW angetan wurde, ist einfach nur abartig.

Am Donnerstagabend ging eine Frau (62) mit ihrem Hund gegen 20 Uhr spazieren. An der Zöllerstraße wurden die beiden von einem Radfahrer überholt.

Plötzlich stoppte der Mann, stieg ab und ließ sein Rad auf den Boden fallen. Der Radfahrer bückte sich, nahm einige Kieselsteine und bewarf damit die Frau und ihren Hund.

Dann wurde es noch schlimmer: der Mann ging auf beide zu und trat auf den Hund ein. Anschließend zückte er ein Taschenmesser und stach mehrmals auf den Hund ein.

Hunde-Besitzerin kennt Täter

Diese grausame Tat schockiert auch viele Facebook-Nutzer. Auf der Seite der Polizei Euskirchen drücken sie ihre Fassungslosigkeit aus.

Hier einige Kommentare:

Ohne Worte. Unglaublich. Der gehört weg gesperrt.

Ein Fall für die Geschlossene.

Da fehlen mir die Worte... Das ist abscheulich, das arme Tier.

Ich dachte zuerst, ich lese nicht richtig. Wie krank ist der Typ eigentlich?? Der gehört doch in eine Gummizelle.

Tiere müssen einfach vorm Gesetz nicht mehr als Sache gelten. Wer Tiere quält, sollte für sowas fünf Jahre bekommen, für Tier-Mord noch mehr.

Der Hund musste beim Tierarzt behandelt werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Lucas

Nach der Bluttat flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad. Der Hund wurde schwer verletzt und musste durch einen Tierarzt behandelt werden.

---------

Mehr zum Thema Hund:

Hund NRW: Frau entdeckt Transporter – als sie ins Innere des Wagens guckt, ruft sie die Polizei

Hund: Herzzerreißend! Vierbeiner rennt jeden Morgen aus dem Haus, um ausgerechnet IHN zu treffen

Hund: Tragisches Schicksal! Dieser Vierbeiner ist sein Leben lang ...

---------

Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen 23-Jährigen aus Schleiden, den die Halterin des Hundes kennt. Gegen den Tierquäler wurde Anzeige erstattet. (ldi)