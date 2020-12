Hund aus Köln drohte furchtbares Schicksal – doch dann kam diese Nachricht ans Licht

Köln. Diese Hunde-Geschichte ist wirklich herzzerreißend! Auch wenn sie überhaupt nicht so positiv angefangen hatte ...

Hund Mike aus Köln sollte vor Jahren eingeschläfert werden. Doch auch heute lebt der Hund noch und ist putzmunter. Darüber berichtete das Tierheim Köln-Zollstock im Oktober.

Hund aus Köln soll eingeschläfert werden – doch dann kam diese Nachricht ans Licht

Es ist der Rückblick einer Geschichte, die vor vier Jahren begann. Im Oktober 2016 wollte der ehemalige Halter Mike einschläfern lassen. Sein Hund könne trotz Medikamenten nicht mehr alleine aufstehen oder laufen. Also ging er mit dem Vierbeiner zum Tierarzt, um ihn die Gnadenspritze zu verpassen. Doch der hatte eine ganz andere Meinung.

Der Tierarzt stellte in seiner Untersuchung keinerlei Probleme fest, Mike könne sehr wohl laufen. Er weigerte sich, das Tier von einem Leiden zu erlösen, das es in Wahrheit gar nicht gab. Schlussendlich landete der kleine Hund im Tierheim in Köln.

Ein Tierarzt untersuchte den Hund auf seine Beschwerden. (Symbolbild) Foto: imago images

Und da wurde der Vierbeiner auch zum Helden. Als seine Pflegerin beim Gassigehen von einem fremden Menschen körperlich angegriffen wurde, sprang Mike ihr zur Seite, um sie zu verteidigen. Das teilte die Kölner Unterkunft bei Facebook mit.

Die Zeilen lesen sich voller Stolz. Glücklich verkünden die Mitarbeiter des Tierheims, dass der Hund am 15. Oktober 2016 endlich ein liebevolles neues Zuhause gefunden habe. „Wir danken dem tollen Tierarzt, der sich weigerte, die Euthanasie durchzuführen und Mikes neuen Menschen von Herzen für Mikes Leben“, schreiben die Mitarbeiter weiter.

Die Geschichte berührt viele Nutzer im Sozialen Netzwerk. Über 500 Likes bekommt der niedliche Vierbeiner. Eine Nutzerin hat eine entschiedene Meinung zu dem Thema: „Mir geht das Herz auf. Unsere Fellnase eiert auch etwas. Er ist jetzt 13-14 Jahre alt. Er bekommt Tabletten und Physio, hat einen Hundebuggy, weggeben käme für uns nie in Frage, auch wenn er Mal einen Rolli bräuchte“.

Auch andere Nutzer sind froh, dass Hund Mike gerettet wurde. Sie kommentieren unter dem Beitrag:

„Ich bekomme Bauchweh, wenn ich das lese, was sind das für Menschen die den kleinen Kerl einfach einschläfern lassen wollten weil er ihnen unbequem geworden ist. Umso mehr freue ich mich das er genau das Zuhause bekommen hat was er verdient hat und wo es ihm gut geht.“

„So ein süßer Schatz, danke den lieben Menschen für die Rettung“

„Danke das ihn so viele Menschen nicht aufgegeben haben. Dem kleinen Schatz noch viele glückliche und gesunde Jahre“

