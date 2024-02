Hund vor Aldi in NRW entführt – unfassbar, wo er Tage später wieder auftaucht

Es sollte ein kurzer Einkauf bei Aldi in Düsseldorf werden. Doch die Folgen des Besuchs beim Discounter sollte ein Hunde-Besitzer aus der NRW-Landeshauptstadt noch lange spüren. Denn als der Aldi-Kunde von einem Einkauf zurückkehrte, war seine Hündin Misa plötzlich verschwunden.

Nach kurzer Zeit war klar: Der siebenjährige Labrador wurde entführt. DER WESTEN beteiligte sich mit einem Aufruf an der verzweifelten Suche nach der Hündin aus Düsseldorf (alles dazu hier >>>). Jetzt heißt es Aufatmen. Misa ist wieder zurück bei ihrem Besitzer. Die Geschichte dahinter ist kaum zu glauben.

Hund vor Aldi entführt: Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

Hunde-Besitzer aus ganz NRW hielten Ausschau nach der entführten Misa. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Suchanzeige über Facebook tausendfach geteilt. Es sollte sich auszahlen. Rund eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde Misa tatsächlich erkannt. Und die Polizei war schon vor Ort – allerdings aus einem anderen Grund. Doch von vorn.

Auch interessant: Hund in Gütersloh von Kriminellen entführt – doch mit diesem Ende hat niemand gerechnet

Alles begann mit einem Anruf beim Tierheim Düsseldorf Stockum, berichtet Ulrike Krause von der Hundesuchhilfe Neuss und Umgebung gegenüber DER WESTEN. Ein herrenloser Hund sei auf der Straße gefunden worden. Eine Kollegin der Tierrettung Schütz sei ausgerückt, um den Hund zu sichern. Als sie vor Ort eintraf, leuchtete bereits das Blaulicht. Ganz in der Nähe wurde ein Einbruch gemeldet. Es stellte sich heraus, dass beide Vorkommnisse zusammenhingen.

Entführte Hündin vor Discounter verscherbelt

Denn ein Mann gab an, dass jemand in seine Wohnung eingebrochen sei und seinen Hund mitgenommen habe. Was er nicht wusste: Es war sein Vierbeiner, der herrenlos auf der Straße herumlief. „Als er die Fellnase sah, habe er gerufen: „Mein Baby, mein Baby“, berichtet Ulrike Krause. Doch die Kollegin vor Ort musste ihm den Zahn direkt ziehen.

Denn sein „Baby“ war Misa erst seit Kurzem, was die Tierschützerin durch Auslesen des Chips beweisen konnte. Der neue „Besitzer“ konnte es nicht glauben. Er gab an, die Hündin vor einem Discounter für 50 Euro gekauft zu haben. Als sie plötzlich verschwunden war, alarmierte der Mann die Polizei. Deshalb kaufen die Tierschützer ihm die Geschichte auch ab. „Wer entführt schon einen Hund und alarmiert dann die Polizei?“, fragt Ulrika Krause rhetorisch.

Mehr Themen:

Zwar wisse man deshalb noch immer nicht, wer Misa gestohlen hat. Aber alle seien überglücklich, dass die Hündin wieder zurück bei ihrem rechtmäßigen Besitzer ist. „Die Maus hat sich so gefreut, ihn wieder zu sehen. Sie ist komplett ausgeflippt.“ Misa sei zwar extrem durch den Wind gewesen, habe aber sonst alles unbeschadet überstanden. „Sie muss jetzt erst einmal ihren Stress wegschlafen.“ Das hat sie nach dieser Aufregung aber auch redlich verdient.