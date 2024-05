Hund an A1 in NRW angebunden – Tierheim gibt lang ersehntes Update

Ganz NRW hatte das tragische Schicksal des süßen Hundes mitbekommen. Am 23. April wurde ein kleiner Hund samt Halsband an einer Leitplanke auf der Autobahn A1 in Ascheberg (NRW) entdeckt (wir berichteten hier über den Fund). Der Yorkshire Terrier Rüde Rudi mit blauem Halsband blieb völlig verstört und verletzt zurück. Schnell war klar: Er hat so viele Baustellen, dass eine Operation unausweichlich ist.

Die OP wurde unterstützt von zahlreichen Tierfreunden und ihren großzügigen Spenden. Nach der Operation fehlte Rudi nur noch eins: ein Zuhause. Jetzt gab das Tierheim in NRW diesbezüglich endlich das langersehnte Update.

Hund in NRW: Für-Immer-Zuhause gefunden

Endlich! Nach schier endlosen Wochen kann sich der kleine Mann endlich freuen. Wie das Tierheim Lüdinghausen freudig auf Facebook berichtete, konnte sich der kleine Yorkshire Terrier von seinen Baustellen und der OP immer mehr erholen und am langen Mai-Wochenende (13. Mai) endlich in sein neues Zuhause einziehen. „Dort wurde er liebevoll von seinen neuen Besitzern, einer Mitarbeiterin des Tierheimes und deren Lebensgefährten, empfangen und ins Herz geschlossen“, berichtet das Tierheim und zeigt Fotos des Rüden in seinem neuen Körbchen.

Neben dem Umzug hat sich noch etwas geändert. Rudi heißt nicht mehr Rudi. „Um das Erfahrene und Gewesene endgültig zu vergessen und das Kapitel ‚Rudi‘ abzuschließen bekam er auch eine neue Identität…sprich einen neuen Namen. Er heißt nun ‚Toni‘ und ist Mitglied eines kleinen Yorkie-Rudels“, erklären die Verantwortlichen die Namensänderung.

Nur dank Spenden möglich!

Am Schicksal des Hundes waren wieder einmal viele Tierfreunde maßgeblich beteiligt. Viele Menschen nahmen großen Anteil an seinem Leid und spendeten, was das Zeug hielt. „Wir sind froh, dass wir uns in solchen Situationen auf eure Hilfe verlassen können, denn wir ihr wisst, finanzieren wir uns fast ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge“, bedankte sich auch das Tierheim Lüdinghausen noch einmal.

Unter dem Beitrag verewigten sich viele Kommentatoren, die sich einfach darüber freuen, dass der süße Hund, der an der A1 in NRW ausgesetzt wurde, endlich ein Zuhause gefunden hat. „Ein wundervolles Happy End für Toni und mehr als verdient. Nun kann sein geliebtes Leben endlich anfangen“, schrieb eine Tierfreundin.