Wetter in NRW: Sturm „Sabine“ kommt! Alle Infos zu Bus und Bahn – DAS musst du als Reisender wissen

Horror-Sturm „Sabine“ nimmt Kurs auf NRW!

Auch wenn du wegen des Orkans möglichst keinen Fuß vor die Tür setzen solltest, gibt es ausgerechnet Sonntag und Montag viele Pendler in NRW, die von A nach B müssen. Hier erfährst du, mit welchen Einschränkungen du rechnen musst!

Orkan in NRW: Deutsche Bahn rät von Reisen ab

Auf der Website teilt das Unternehmen mit, dass es „im Regional- und Fernverkehr ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Sturmtief Sabine“ rechnet.

Auch für Montag kündigt DB-Sprecher Achim Strauß an: „Es kann sein, dass in einzelnen Regionen der Zugverkehr eingeschränkt ist, insofern sollte man für die Fahrt zur Arbeit mehr Zeit einplanen oder schauen, ob man flexibel ist.“

Personen, die Reisen zwischen Sonntag und Dienstag (11.02.2020) geplant haben, wird empfohlen, diese zu verschieben und „den Orkan abzuwarten“. Gekaufte Tickets des Fernverkehrs (Flexpreis und Sparpreistickets) sind dafür bis zu einer Woche lang gültig und können bis Dienstag, 18.02.2020 genutzt werden. Wer sein Ticket stattdessen komplett stornieren möchte, kann das kostenfrei online erledigen (www.bahn.de/fahrgastrechte).

Orkan in NRW: Was passiert, wenn ein Zug auf der Strecke stehen bleiben muss?

Wer sich trotzdem zu einer Fahrt entscheidet, geht das Risiko ein, wegen Sturmschäden mitten auf einer Zugstrecke zu stranden.

Zwar gibt es für den laut DB-Sprecher „schlechtesten Fall“ in den Zügen Wasservorräte für die Passagiere. Trotzdem birgt eine solche Situation die Gefahr, „dass Hilfskräfte nicht so einfach ran kommen an so eine Stelle, wenn draußen der Sturm tobt.“

Die Deutsche Bahn hat ein Team abgestellt, dass zum Beispiel beschädigte Oberleitungen schnellstmöglich reparieren soll. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Die Deutsche Bahn will unbedingt vermeiden, dass Züge auf der Strecke halten müssen. „Deswegen haben wir auch schon mal drauf verzichtet, einen Zug bei starken Stürmen überhaupt erst losfahren zu lassen“, so Sprecher Strauß.

Orkan in NRW: Bahn ist vorbereitet

Grundsätzlich hat die Deutsche Bahn Vorkehrungen für ein mögliches Orkan-Chaos getroffen. So gibt es Bereitschafts-Truppen, die gerissene Oberleitungen wieder reparieren oder von Bäumen versperrte Gleis frei zu bekommen. zudem gibt es zusätzliche Service-Mitarbeiter in den Bahnhöfen.

Und: „Reparatur-Fahrzeuge werden so disponiert, dass sie dann auch dort stehen, wo sie voraussichtlich gebraucht werden.“

Flughafen Düsseldorf streicht über 100 Flüge

Der Flugverkehr in NRW ist wohl am Stärksten betroffen: Der Düsseldorfer Flughafen teilt auf Twitter mit, dass bis Sonntagmittag insgesamt 111 Starts und Landungen wegen des Sturms annulliert wurden, auch am Flughafen Köln/Bonn sind Flüge gecancelt.

Es handelt sich hauptsächlich um Flüge der Airlines Eurowings und Lufthansa im deutschen und europäischen Raum.

Unter anderem wurden ab Sonntagmittag folgende Strecken gestrichen:

Köln/Düsseldorf - Berlin

Köln/Düsseldorf - London-Heathrow

Köln/Düsseldorf - München

Köln/Düsseldorf - Hamburg

Köln/Düsseldorf - Wien

Köln/Düsseldorf - Prag

Köln/Düsseldorf - Zürich

Köln/Düsseldorf - Dresden

Wegen des Sturms hat Eurowings die NRW-Flüge am Sonntag von und nach Hamburg gestrichen. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Eine vollständige Liste der ausgefallenen Flüge von Eurowings findest du hier. Außerdem haben beide Flughäfen ihre Flughafenterrassen geschlossen.

Auch der Dortmunder Flughafen hat Flüge von und nach München gestrichen.

Orkan in NRW: Nahverkehrsbetriebe warnen

Die verschiedenen Nahverkehrsbetriebe der Region wie Ruhrbahn, Niag und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) warnen auf ihren jeweiligen Websites vor Einschränkungen oder Ausfällen im Fahrplan, die sich erst relativ kurzfristig abschätzen lassen können.

Grundsätzlich gilt: Egal, welche Reise du antreten willst – prüfe vorher nochmal die Websites oder Twitter-Auftritte des Verkehrsunternehmens auf aktuelle Informationen.