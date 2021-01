Homeoffice-Pflicht spaltet Arbeitnehmer – „Wer trägt die Kosten dafür?“

Das Thema Homeoffice sorgt gerade für großen Gesprächsstoff. Denn am Dienstag beschlossen Bund und Länder beim Corona-Gipfel einen verschärften Lockdown. Und damit wird es zur Pflicht, Homeoffice anzubieten, „soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“.

Für viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringt die neue Regelung spürbare Veränderungen in ihr Berufsleben. Das Thema Homeoffice ist ein sensibler Punkt und spaltet die Menschen – auch in NRW. Wir haben unsere Facebook-Nutzer gefragt: Was hältst du von der Homeoffice-Pflicht? Die Antworten gehen stark auseinander.

Homeoffice-Pflicht spaltet Arbeitnehmer

Eine Leserin zeigt sich auf Facebook verärgert und fragt: „Homeoffice grundsätzlich prima, wer aber trägt die Kosten dafür, die Voraussetzungen zu schaffen?“ Sie führt weiter aus: „Computer, Software, alles muss angeschafft werden und der kompletten Wirtschaft fehlen die 'Pendler', die auf dem Weg zur Arbeit Brötchen, Kaffee etc. kaufen und mittags ihren Salat oder ihre Pizza... Autos werden weniger gebraucht, weniger getankt, der öffentliche Nahverkehr hat Umsatzeinbußen... bin gespannt, wer demnächst noch so übrig bleibt.“

Homeoffice-Pflicht: Die Corona-Krise bringt viele in eine außergewöhnliche Lage. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Eine andere Nutzerin greift den finanziellen Aspekt auf und sagt: „Ich für meinen Teil hab' nicht die Kohle, mal eben in eine größere Wohnung umzuziehen, in der ich dann einen 'mindestens 1,60 Meter breiten Schreibtisch' plus Bürostuhl stellen könnte. Vom technischen Equipment brauchen wir auch nicht reden, denn ein (wenn auch super lahmer) Laptop wäre zwar da, aber für den müsste ich ja dann auch noch einen extra Monitor plus Tastatur plus Maus anschaffen.“

Wieder eine andere Leserin antwortet auf die Frage, was sie von der Homeoffice-Pflicht hält: „Nichts.. Durch Homeoffice sind andere Branchen gefährdet.“ Ähnlich sieht es auch diese Facebook-Nutzerin: „Es ist leider auch nicht immer so gut möglich; arbeite selbst im Büro und kann nur einen minimalen Teil von zu Hause aus erledigen.“ Und: „Völlig idiotisch. Wo möglich und sinnvoll, wird es eh angeboten und viele Arbeitnehmer wollen gar nicht ins Homeoffice. Wenn die Politik in funktionierende Wirtschaft eingreift, hat das immer verheerende Schäden zur Folge“, findet eine weitere Leserin.

So sieht die Statistik zum Homeoffice 2020 in Deutschland aus:

61 Prozent der Unternehmen mit Homeoffice-Nutzung

64 Prozent Zustimmung zu gesetzlichem Anspruch auf Homeoffice

1,5 Prozent der Stellenanzeigen im Homeoffice-Angebot

Laut Studie: 80 Prozent der Belegeschaften könnten im Homeoffice arbeiten

Nicht alle Arbeitnehmer unzufrieden

Ihnen gegenüber stehen aber auch Arbeitnehmer, die gern zu Hause arbeiten. „Das wurde höchste Zeit. Viele Arbeitgeber scheinen hinterm Mond zu leben. Gerade Eltern mit Homeschooling-Kindern sollte das ermöglicht werden. Die vereinsamen sonst. Unnötige Bus- und Bahn-Fahrten können durch Homeoffice entfallen. Das schützt gleich Passagiere, bei denen Homeoffice nicht möglich ist. Entzerren, was geht!“, so eine Leserin. „Das beste, was passieren konnte. Ich liebe Homeoffice - endlich in Ruhe arbeiten, flexible Arbeitszeiten, keine langen Anreisezeiten, Umweltentlastungen und meine Haustiere freuen sich, es ist jemand da. Hoffentlich bleibt es so“, findet ein anderer Leser.

Und eine Leserin sagt zur Homeoffice-Pflicht: „Aktuell richtig, ich ging eh davon aus, es sei seit März so und bin überrascht, dass es nicht so ist.“ Indes findet ein Leser: „Nun, in der ersten Welle, im Frühjahr 2020, hat es doch, zumindest habe ich das so wahrgenommen, in vielen Firmen sehr gut geklappt.“ „Ich find' es klasse, ich gehöre zur Risikogruppe und freue mich, dass der Arbeitgeber mich nun mehr schützen muss. Trotz Empfehlung des Betriebsarztes auf einen dauerhaften Homeoffice-Platz sitze ich noch immer drei Tage die Woche im Büro“, berichtet eine Leserin.

Homeoffice-Pflicht bedeutet keinen Zwang

Die neuen Homeoffice-Regeln im Überblick:

Arbeit im Homeoffice ist eine Pflicht, sofern es möglich ist

Andernfalls muss der Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken zur Verfügung stellen, sofern es die Situation im Büro erfordert

Zusammentreffen mehrerer Arbeitnehmer sollten „auf ein Minimum“ reduziert werden

Bei mehr als zehn Mitarbeitern sollen möglichst kleine Arbeitsgruppen gebildet werden, die nach Möglichkeit zeitversetzt arbeiten

Die Regelung wird voraussichtlich ab Mitte nächster Woche greifen und ist befristet bis zum 15. März. Mehr erfährst du hier >>>