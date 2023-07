Sommerzeit ist Festivalzeit! Eines davon ist das Parookaville. Das ausverkaufte Elektro-Festival ist am Freitag (21. Juli) gestartet. Am Niederrhein in NRW werden täglich 75.000 Menschen erwartet – insgesamt wurden 225.000 Tickets verkauft.

In Weeze an der deutsch-niederländischen Grenze können Festival-Fans 300 DJs und Musiker aus dem Spektrum der elektronischen Musik auf zehn Bühnen bewundern. Wie eine Sprecherin mitteilt, treten neben den deutschen DJs Felix Jaehn und Scooter auch internationale Acts wie den US-amerikanischen DJ Steve Aoki auf. Neben der musikalischen Highlights gibt es aber auch romantische – wie eine Hochzeit in der Festival-Kirche.

Hochzeit in NRW findet in Parookaville-Kirche statt

Die Trauung der besonderen Art fand zwischen Alina (28) und Iwo (30) am Freitag statt. Die beiden gaben sich das Ja-Wort in der Kirche, die in einer eigenen Stadt innerhalb des Parookaville-Geländes steht. Dort gibt es auch ein Postamt und ein Rathaus.

Vermählt wurden das Paar von einer Standesbeamtin. Bräutigam Iwo habe von der Verlosung der Festival-Hochzeit erst zwei Stunden vor Einsendeschluss erfahren, berichtete der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eigentlich hätten sie nicht geplant, schon in diesem Jahr zu heiraten.

Besonders romantisch: Das Paar habe sich laut „Bild“ 2015 in einer Parookaville-Facebookgruppe kennengelernt. Ein Jahr später besuchen sie das Elektro-Festival gemeinsam als Paar. Doch 2017 müssen Alina und Iwo aussetzen. Doch der Grund ist schön: Am 23. Juli kommt der Zeitung zufolge die erste gemeinsame Tochter zur Welt – und das ausgerechnet am Sonntag des Parookaville-Festivals.

„Eine andere Hochzeit wäre nicht in Frage gekommen“

Noch bevor es laut auf der Hauptbühne wird, heiratet das Paar aus Heinsberg (NRW) in der Warsteiner Parooka Church. Mit von der Partie sind Familie und Freunde. Und ein ganz besonderer Trauzeuge mit Berühmtheitsfaktor.

Denn bei der Person, die eine Eheschließung durch ihre Unterschrift bezeugt, handelt es sich um niemand geringeren als Evil Jared. Jared Hasselhoff ist ein US-amerikanischer Musiker und ehemaliger Bassist der Rockband Bloodhound Gang – vielen mag er vielleicht auch durch etliche Prosieben-Shows von Joko und Klaas bekannt sein, in denen Jarred schon zahlreiche Auftritte hatte.

Eine Hochzeit der besonderen Art. Zum Festivalbeginn geben sich Alina und Iwo das Ja-Wort in der Kirche des Parookaville-Festivals. Foto: Christoph Reichwein/dpa Foto: Christoph Reichwein/dpa

Die beiden sind bereits das siebte Brautpaar, das auf dem Parookaville heiratete. Selbst sagt das frisch vermählte Brautpaar: „Wir haben uns über das Festival kennen und lieben gelernt, unsere Tochter ist am Parookaville-Sonntag geboren, die Bändchen unseres ersten gemeinsamen Festivalbesuchs sind in den Grundmauern unseres Hauses einbetoniert.“ Gegenüber „Bild“ betonen sie weiter: „Kurz: Eine andere Hochzeit als in der Warsteiner Parooka Church wäre für uns einfach nicht infrage gekommen.“