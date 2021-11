Hochzeit in NRW geplatzt++ 60-Jähriger eröffnet das Feuer ++ Familienvater in Lebensgefahr

Nach mehreren Schüssen am Samstagabend in Herford (NRW) schwebt ein Mann (50) aus Herford in Lebensgefahr.

Ein dringend tatverdächtiger weiterer Mann (60) konnte nach Angaben der Polizei bereits festgenommen werden. Hintergrund eines Streits zwischen den Männern könnte eine geplatzt Hochzeit in NRW sein. Das legen Aussagen eines Nachbarn gegenüber der „Bild“ nahe.

Hochzeit in NRW geplatzt? Jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Fotostand / K. Schmitt / dpa

Hochzeit in NRW geplatzt? Plötzlich fallen Schüsse

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld fielen die Schüsse gegen 20.20 Uhr in der Straße „An der None“ in Herford.

Mehrere Kugeln durchsiebten das Fahrzeug des 50-Jährigen am Tatort in der Nähe des Herforder Klinikums.

Mindestens eine Kugel muss auch den Herforder getroffen haben. Das Opfer der brutalen Gewalttat kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus und schwebt offiziellen Angaben zufolge in Lebensgefahr.

Polizei jagt 60-Jährigen nach Schüssen in Herford

Der mutmaßliche Täter (60) aus Vlotho soll nach Angaben der Bild mit seinem Auto vom Tatort davongerast sein. Die Polizei konnte ihn jedoch nach kurzer Zeit aufspüren und festnehmen.

Die Polizei Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet, um die Tat aufzuklären. Zu den Hintergründen können die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Wie die „Bild“ schreibt, soll es vor den Schüssen zu einem Familienstreit zwischen dem Schützen und dem 50-jährigen Familienvater gekommen sein. Anwohner hätten außerdem berichtet, dass es in der Familie vor kurzem zu Streitigkeiten wegen einer geplatzten Hochzeit gekommen sein soll. (ak)