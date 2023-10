Hochzeit in NRW: Frau stellt Freund an diesem besonderen Ort die Frage – „Gab es noch nie“

Bevor Paare ihre Liebe mit einer Hochzeit krönen, muss in der Regel einer der beiden den ersten Schritt machen. Früher hat meist klassischerweise der Mann den Antrag gemacht und sich vor seiner Auserwählten mit der wohl wichtigsten Frage seines Lebens niedergekniet.

In Zeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren und Feminismus ist das aber schon längst nicht mehr das einzig mögliche Prozedere. Auch immer mehr Frauen machen heutzutage einen Heiratsantrag. So auch kürzlich eine Verliebte aus Hamm (NRW). Doch was sie sich ausdachte, um ihrem Partner die wichtige Hochzeits-Frage zu stellen, das gab es wohl noch nie.

Hochzeit in NRW: Antrag an ungewöhnlichem Ort

Wer an den klassischen Ort für einen Heiratsantrag denkt, dem kommt eventuell ein Strand auf einer Insel im Süden in den Sinn. Oder vielleicht auch das Lieblingsrestaurant. Wer es intimer mag, wird wohl einen Antrag daheim im Kreise seiner Liebsten bevorzugen.

Was sich eine Dreifach-Mama aus Hamm jetzt allerdings überlegte, mag im ersten Moment für Stirnrunzeln sorgen. Denn ausgerechnet unter dem Skywalk in Willingen, einer Brücke in 100 Metern Höhe, wollte sie ihrem Partner die alles entscheidende Frage stellen. „Es soll ein einzigartiger Moment sein. So einen Heiratsantrag gab es noch nie“, begründet sie gegenüber „wa.de“ ihre Entscheidung für den ungewöhnlichen Antragsort. Dafür hatte die Justizvollzugsangestellte keine Kosten und Mühen gescheut.

Irre, was Braut sich einfallen lässt

Um ihren Zukünftigen im Ungewissen zu lassen, ließ sie ihn von einem Kumpel zum Skywalk locken. „Männertreff mit Bierchen“, so lautete der Vorwand, unter dem der Mann die Reise antrat. In einer schwarzen Limousine fuhren die beiden Freunde vor. Als der ahnungslose Familienvater aus dem Wagen stieg, blickte er plötzlich in einige bekannte Gesichter. Nicht nur seine kleine Tochter war vor Ort, sondern auch weitere Familienmitglieder und Freunde.

Doch plötzlich wurde ein Banner vom Skywalk heruntergelassen, gepaart mit Konfettiregen. In großen Lettern war darauf zu lesen „Flusi, will you marry me?“ Als dann seine Partnerin auf ihn zulief, ließ er mit seiner alles entscheidenden Antwort nicht lange auf sich warten und entgegnete ein „Ja“.

„Ich bin so überglücklich, fühle mich phänomenal und bin sprachlos. Das ist die tollste Überraschung, die ich jemals erlebt habe“, so der frisch gebackene Verlobte gegenüber „wa.de“. „Meine Sabrina ist einfach die unglaublichste Frau der Welt.“ Und die Familie und Freunde der beiden werden es wohl kaum erwarten können, bis die große Hochzeitssause in NRW oder an einem anderen Trau-Ort steigen wird! Bleibt abzuwarten, ob sich das Brautpaar auch dafür eine besondere Location aussuchen wird.