Hochzeit in Düsseldorf: Neue Location schwer angesagt – Expertin warnt

Wer in Düsseldorf heiraten möchte, hat eine große Auswahl an Locations. Neben den Standesamt-Räumlichkeiten, Rathäusern und Schlössern können sich Paare seit diesem Jahr auch im Kunstpalast das Ja-Wort geben. Im Belvedere wird einen Hochzeit vor der Kulisse des Ehrenhofs angepriesen.

Für eine Trauung mit bis zu 30 Gästen zahlen Paare hier einen Aufpreis von 750 Euro. Geheiratet werden kann jeweils am ersten und vierten Freitag im Montag noch bis November. Eine Hochzeit im Museum – offenbar ist das ein Traum vieler Heiratswilliger in Düsseldorf und Umgebung. Cornelia Brüggemann vom Kunstpalast verrät gegenüber DER WESTEN: „Die ersten online verfügbaren Termine sind inzwischen ausgebucht.“

Neue Hochzeitslocation in Düsseldorf

Brüggemann ist für alle Fragen rund um das Thema Hochzeit im Kunstpalast zuständig. Sie weiß, dass viele Paare vermehrt an außergewöhnlichen Orten heiraten und anschließend feiern möchten. Im Belvedere ist eine standesamtliche Trauung nun möglich, im Museumsrestaurant Anna Maria kann man seine Gäste empfangen und danach Fotos inmitten der Museumssammlung machen. Private Führungen sind auch möglich.

Wunschtermine können über das Online-Portal der Stadt reserviert werden. Und das neue Angebot wurde offenbar schon rege genutzt. „Wir haben nach kurzer Zeit bereits sechs Buchungen erhalten und die ersten online verfügbaren Termine sind inzwischen ausgebucht“, freut sich Brüggemann über die Begeisterung. „Dieses Format ist ja noch relativ neu (…). Daher freuen wir uns über diesen Erfolg ganz besonders.“

Hochzeit in Düsseldorf: Dieses Datum wollen alle

„Die Trautermine sind erst sechs Monate im Voraus buchbar und sind vor allem in den Sommermonaten sofort ausgebucht“, warnt die Expertin. „Es empfiehlt sich daher, gleich bei Freischaltung des Traukalenders eine Reservierung des Wunschtermins vorzunehmen.“ Das Standesamt hat nur begrenzt Beamte, die auch an den anderen Trauorten im Einsatz sind.

Eine Warteliste gibt es nicht. „Die gibt es systemseitig bedingt tatsächlich nicht, zumal wir von hier aus im Vorfeld leider gar keine Reservierungen entgegennehmen können.“ Ein besonders begehrter Termin im kommenden Jahr dürfte selbstverständlich der 26. Juni 2026 werden, da Paare solche Daten gerne wählen – dann kann man sich auch besser an den Hochzeitstag erinnern.