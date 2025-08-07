„Bade-Wetter“ kehrt zurück! DANN ist es auch in NRW soweit

Endlich – der Sommer ist zurück! Mit dem schönen Wetter kommen bei den meisten Menschen die Glücksgefühle wieder hoch. Für viele heißt es nämlich wieder raus an den See oder in den Park, um die Sonne zu genießen.

„Der Sommer ist zurückgekehrt!“, freut sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Es scheint, als ob der Hochsommer doch noch zurückgekehrt wäre. Noch einige Tage müssen die Menschen in NRW abwarten, dann hat auch sie die nächste Hitze-Welle erreicht!

Wetter in NRW: Der Hochsommer kommt zurück!

Bislang ist die Anzahl der Hitze-Tage in diesem Sommer noch als gering einzustufen, erklärt Dominik Jung. „Da gab’s schon einige Sommer, die waren deutlich hitziger“. Und trotzdem: Der Sommer scheint zurückzukommen. Eine Auffälligkeit findet der Diplom-Meteorologe beim Blick auf die Wetter-Karte allerdings: Und zwar den Niederschlag. Davon erwartet uns im August nämlich erneut besonders wenig. Grund sei das Hoch Ines, das noch bis zum 15. August eher trockenes Wetter in ganz Mittel- und Westeuropa bringen könnte. „Es ist kein Regen zu erwarten“, so Jung.

Und schon am Freitag (8. August) startet der Sommer im Süden Deutschlands wieder durch – bei Temperaturen um rund 34 Grad! Im Westen soll es zwar etwas bewölkter werden, aber mit 25 Grad trotzdem keineswegs kalt. Am Samstag heißt es dann auch für NRW: „Sommerwetter, Badewetter“. 28 Grad soll das Thermostat erreichen und damit endlich das Hochsommer-Wetter auch im Westen wieder einleiten, wie der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ erklärt.

Experte warnt vor Hitzegewittern

Am Sonntag (10. August) bleibt es immer noch warm, wenn auch etwas kühler mit 26 Grad im Westen. Und schon am Montag (11. August) klettern die Zahlen wieder hoch auf die 28 Grad-Marke. Dienstag (12. August) und Mittwoch (13. August) ist der Hochsommer dann wieder vollends zurück: Die Temperaturen in NRW sollen die 30/31 Grad erreichen! Aber Achtung: „Am Nachmittag sind ein paar Quellwolken unterwegs. Die können im Westen auch mal ein kurzes Hitzegewitter bringen!“, warnt Jung.

Doch schon am Donnerstag (14. August) soll davon wieder wenig zu sehen sein und die Temperaturen klettern auf sage und schreibe 34 (!) Grad im Westen. „Schauer und Gewitter sind eher die Ausnahme“, so der Wetter-Experte. Die Menschen in NRW können sich also auf richtiges Hochsommer-Wetter freuen, auf das sie jetzt so lange gewartet haben!