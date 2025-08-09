Hitzewelle rollt über NRW hinweg – dann knallt es gewaltig! „Sehr unangenehm“

Nachdem der Juli über weite Strecken komplett ins Wasser gefallen ist, hat sich der Sommer in NRW wieder zurückgemeldet. In der zweiten Hälfte der Sommerferien wartet endlich wieder Freibad-Wetter auf uns.

Schon am Samstag (9. August) kratzten die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein in Teilen von NRW an der 30-Grad-Marke. Bis Mitte der nächsten Woche steigen die Werte dann immer weiter an. Die Hitzewelle wird dabei nach Angaben des Wetter-Experten Dominik Jung zunehmend herausfordernd. Und das ist noch nicht alles.

Hitzewelle rollt über NRW hinweg – dann kracht es

Während der Süden der Republik bereits am Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad klarkommen muss, ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW erst am Montag (11. August) so weit. Dann klettern die Werte in Teilen von NRW auf 31 Grad. Am Dienstag zeigt das Thermometer mancherorts dann schon 34 Grad an.

Bei Werten um 35 Grad am Mittwoch werden die Luftmassen nach Angaben von Dominik Jung zunehmend drückend und schwül. „Und auch der Donnerstag ist dann sehr unangenehm“, erwartet der Diplom-Meteorologe. Ein Schwall sehr heißer Luft aus Afrika heizt die Hitzewelle noch einmal so richtig an. Zum Abend hin erwartet der Wetter-Experte dann heftige Schauer und Gewitter, die sich auch in NRW entladen könnten: „Mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel: das volle Programm.“ Lokal könne es da „richtig zur Sache gehen“, fürchtet Dominik Jung bei „wetter.net„.

Hitze bleibt NRW erhalten

Trotz der Hitze-Gewitter, die sich auch noch am Freitag entladen können, bleibt es heiß in NRW. Auch am nächsten Wochenende bleibt es bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke.

Ein Ende der Hitzewelle ist also vorerst nicht abzusehen. Ersten Prognosen zufolge soll es auch in der zweiten August-Hälfte deutlich wärmer werden im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Schüler und Schülerinnen können sich also freuen. Bis zum Ende der Ferien bleibt das Bade-Wetter NRW voraussichtlich erhalten. Wer nach Abkühlung lechzt, muss hingegen jetzt reichlich Geduld mitbringen.