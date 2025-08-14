Hitzewelle in NRW! Hier sind die Freibäder komplett überlastet

Was gibt es bei der aktuellen Hitzewelle in NRW Besseres, als sich durch einen Besuch im Freibad abzukühlen und das kalte Wasser zu genießen? Wer aber am Mittwoch (13. August) schwimmen gehen wollte, ist auf komplett überfüllte Freibäder gestoßen.

Bereits am Nachmittag kam die Meldung der Herner Bädergesellschaft. Die Kapazitätsgrenze der zwei Schwimmbäder ist vollkommen erreicht. Es handelt sich um die Schwimmbäder Südpool in Herne-Süd und Wananas in Wanne-Eickel.

NRW-Freibäder ergreifen Maßnahmen

Die Freibäder in NRW mussten sogar Maßnahmen ergreifen, um der Welle an Besuchern Herr zu werden. Wie der Bäderchef von Herne, Lothar Przybyl, gegenüber der „WAZ“ bestätigt, werden daher nur neue Gäste hineingelassen, wenn jemand anderes das Schwimmbad wieder verlässt. Es kann also zu sehr langen Wartezeiten kommen.

Trotz dieser Maßnahme sind die NRW-Schwimmbäder brechend voll. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, befanden sich bis zu 1.800 Gäste im Schwimmbad Südpool und rund 1200 im Wananas.

Diese Anzahl an Gästen ist jedoch für die Freibäder die absolute Obergrenze, denn „Sicherheit geht vor“, wie Przybyl gegenüber der „WAZ“ betont. Um den Besucheransturm zu bewältigen, wurde zusätzlich zu den Schwimmmeistern bereits Security-Personal eingesetzt.

Lange Schlangen haben sich gebildet

Trotz des Einlassstopps, versuchen viele Badegäste weiterhin ihr Glück bei den NRW-Freibädern. Vor beiden Schwimmbädern gibt es lange Schlangen von Personen, die trotz Hitze anstehen, in der Hoffnung auf etwas Abkühlung im Wasser. Es gibt jedoch nur sehr wenig Bewegung.

