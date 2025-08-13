Hitze in NRW! DAS kann dir das Leben retten

Die Hitze in NRW schlägt in dieser Woche ordentlich zu! Es soll verdammt heiß werden, Temperaturen von über 30 Grad sind teilweise angesagt. Da hilft nur ein schattiges Plätzchen oder eine erfrischende Abkühlung.

Die Stadt Herne hat wegen der enormen Hitze in NRW eine dringende Warnung herausgegeben. „Besonders belastend kann die Situation in städtischen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet werden, weil hier zudem die Nachtabkühlung geringer ausfällt als in ländlichen Räumen“, schreibt die Stadt Herne in einer Pressemitteilung.

Hitze in NRW kann zur Gefahr werden

Anhaltende extrem heiße Temperaturen können eine ernsthafte Belastung für deine Gesundheit werden! Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie obdachlose Personen. „Die Stadt Herne ruft deshalb alle Bürger zu besonderer Achtsamkeit und gegenseitigen Unterstützung auf“, heißt es weiterhin.

Einige Maßnahmen können dir bei der Hitze buchstäblich das Leben retten. Vor allem ausreichendes Trinken (mindestens 1,5 bis 2 Liter am Tag) wird empfohlen – bei körperlicher Aktivität sogar noch mehr. Die Finger weglassen, solltest du von Alkohol und stark koffeinhaltige Getränke.

Das kann Leben retten

Am besten du hältst dich in möglichst kühlen oder schattigen Räumen auf und nutzt die Morgenstunden zum Lüften. Die Fenster und Rollläden sollten tagsüber geschlossen sein. Klamottentechnisch solltest du auf leichte, helle Kleidung sowie Sonnenhut oder Kappe zurückgreifen. Das Verwenden von Sonnenschutzmittel schützt dich vor Sonnenbrand.

„Vermeiden Sie körperliche Anstrengung in den heißen Mittagsstunden zwischen 11 und 16 Uhr und Achten Sie besonders auf ältere oder alleinlebende Mitmenschen – ein kurzer Anruf oder Besuch kann Leben retten“, mahnt die Stadt Herne. Im Notfall wählst du die 112 oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117).

„Die Stadtverwaltung appelliert an alle Bürger, verantwortungsvoll mit der aktuellen Wettersituation umzugehen, sich selbst und andere zu schützen und aufmerksam auf Warnhinweise zu reagieren.“