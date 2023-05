Herten: Schock-Fund in Wohnung! Mutter und Kinder tot aufgefunden – Vater festgenommen

Was für schreckliche Szenen müssen sich in einer Wohnung in Herten (Ruhrgebiet) bloß abgespielt haben! Die Polizei fand am Dienstagabend (16. Mai) um kurz nach 22 Uhr drei Leichen: eine 37-jährige Frau und ihre zwei Kinder. Die Mädchen waren fünf und acht Jahre alt. Vom Vater der Kinder fehlte zunächst jede Spur.

Herten: Mutter und Töchter tot aufgefunden

Eine 29-jährige Bekannte der toten Frau hatte die Polizei informiert, nachdem die türkischstämmige Familie nicht mehr erreichbar gewesen war. Auch auf Klopfen und Klingen reagierte in der Wohnung an der Feldstraße im Hertener Stadtteil Paschenberg niemand. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Herten öffneten die Tür der Wohnung, bei der es sich um ein umgebautes früheres Ladenlokal im Erdgeschoss an einer Hauptverkehrsstraße handelt.

Die Polizei verschaffte sich am Dienstagabend um 22 Uhr Zugang zu der Wohnung. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de/dpa

Im Innern fanden die Beamten am Dienstagabend dann die 37-jährige Mutter und ihre fünf und acht Jahre alten Töchter tot auf. Sie sollen, wie Nachbarn erzählen, erst seit kurzer Zeit in Herten gelebt haben. Wie die „Bild“ berichtet – eine Bestätigung der Polizei steht noch aus –, wurden alle drei Leichen im Schlafzimmer vorgefunden.

Die genaue Todesursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden – weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen stehen noch aus.

Herten: Vater der Kinder festgenommen

Der Lebensgefährte der Toten und Vater der beiden Kinder, ein 35-jähriger Mann, wurde zunächst nicht in der Wohnung angetroffen. Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (17. Mai) und nach intensiven Suchmaßnahmen und einer Handy-Ortung fanden Beamte der Polizei Recklinghausen den Mann in Marl. Auch die drei Leichen wurden erst am Mittwochmorgen abtransportiert. Fast acht Stunden hatten vor Ort die Ermittlungen und die Sicherung der Spuren angedauert.

Mehr aktuelle Nachrichten aus ganz NRW:

Der 35-Jährige wurde laut aktuellen Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu der schrecklichen Tat in Herten aufgenommen.

Obduktion der Leichen dauert an

Nach dem Fund der drei Leichen in der Ruhrgebietsstadt sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Mittwoch noch viele Fragen offen. Die Leichen der 37-Jährigen und der beiden fünf und acht Jahre alten Mädchen würden seit dem Vormittag obduziert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum sagte.

Die Untersuchung dauerte am Nachmittag zunächst an. Zu den weiteren Umständen des Todes der drei Menschen könne er noch keine Angaben machen, sagte der Sprecher weiter. (mit dpa)