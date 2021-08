Herten: Polizei ermittelt nach Lagerhallen-Explosion – Wurden dort Drogen hergestellt?

Herten. Es war ein Schock für alle Bewohner von Herten...

Am Dienstag ist in Herten-Westerholt eine Lagerhalle explodiert. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Herten gegenüber DER WESTEN bestätigte, stand nach 11.40 Uhr ein Gebäude in der Straße Ostring in Flammen.

Explosion in Herten: Anwohner wurden über NINA gewarnt

Dabei soll es sich nach DER WESTEN-Informationen um eine Lagerhalle halten, in dem unter anderem verschiedene Chemikalien und Styropor gelagert werden. Weil unklar ist, ob durch den Brand womöglich Schadstoffe austreten könnten, wurden alle Anwohner im Stadtteil Westerholt über die Warnapp NINA alarmiert.

Das ist die Stadt Herten:

Stadt im Kreis Recklinghausen

Grenzt an Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen und Marl

Einwohnerzahl: Rund 62.000

Der Stadtteil Westerhold grenzt unmittelbar an den Norden Gelsenkirchens

Sie sollten Türen und Fenster vorsorglich schließen und Klimaanlagen ausschalten. Es soll bei der Explosion in einem Hinterhof in der Nähe des Tiernahrungsgeschäfts Fumi keine Person zu Schaden gekommen sein. Ob die Brandgase womöglich gesundheitsschädlich sind, wird vom Landesamt für Umwelt und Naturschutz geprüft.

Herten: Wurden die Stoffe zur Drogenherstellung benutzt?

Die Staatsanwaltschaft Recklinghausen hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Polizei ermittelt. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr sind mehrere Propangasflaschen und diverse Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten in der Lagerhalle festgestellt worden. Brandermittler der Polizei untersuchen den Brandort und die Behälter jetzt genauer.

Die Auswertung könne „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, da die Substanzen unbekannt seien, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Hintergründe zur Lagerung der Stoffe sind unklar. Es werde auch geprüft, ob die Stoffe zur Herstellung von Drogen verwendet sein könnten. Ursächlich für die Explosion war eine Propangasflasche. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro. (ak/mg)