Herne: Supermarkt-Angestellte packen Bananen-Kiste aus – und rufen sofort die Feuerwehr

In einer Bananenkiste in Herne wurde eine tote Spinne entdeckt.

Herne. Schock für Supermarkt-Mitarbeiter in Herne!

Als sie in dem Markt an der Von-der-Heydt-Straße mehrere Kisten mit Bananen auspackten, entdeckten sie eine Spinne innerhalb einer Verpackung in einer Kiste.

+++ Herne: Traditions-Bäcker macht dicht – DAS hat ihn so besonders gemacht +++

Die Mitarbeiter des Supermarktes in Herne riefen sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte versuchten nach Angaben der Feuerwehr Herne die Spinne in der Bananenkiste wiederzufinden.

Herne: Spinne krabbelt im Supermarkt zwischen den Bananen

Bei dem Versuch wurde das Krabbeltier zwischen zwei Bananen zerdrückt und starb. Die Feuerwehr konnte Entwarnung für den Supermarkt geben.

+++ Hier findest du die besten Dönerläden in Deutschland – nur ein Imbiss aus dem Ruhrgebiet dabei! +++

Die Spinne wurde so heftig zerquetscht, dass nicht einmal mehr festgestellt werden konnte, um welche Art es sich dabei handelte.

Erst kürzlich hatten Mitarbeiter bei Rewe einen brisanten Fund gemacht. >>> Hier geht es zu der Geschichte (jg)